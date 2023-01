El mendocino de 81 años que cumplió su promesa y se tatuó por primera vez

Los argentinos se llenaron de promesas en el 2022 si Argentina salía campeón del mundo, finalmente el equipo de Lionel Messi nos dio la alegría, por lo que varios de los que se comprometieron tuvieron que cumplir. Tal fue el caso de Eduardo Kuetter, un mendocino que a sus 81 años fue por todo y prometió tatuarse si La Scaloneta traía la Copa. Finalmente se animó y por primera vez se realizó un tatuaje.

“Yo soy hipertenso hace más de unos 40 años, y no veo ningún evento deportivo que me provoque estrés. El día de la final del Mundial me fui a dormir la siesta, por supuesto que no dormí nada. A la mitad del partido me levanté por los gritos, cuando ví cómo iban hice un par de promesas, una de ellas era el tatuaje en mi muñeca”, expresó el mendocino.

El tatuaje de la promesa

El fanático afirmó que el día de la final fue muy particular, por lo que como contó no pudo dejar de ver el partido, a pesar de sus problemas de salud. “Todas las actividades que me alteran no las miro, yo vengo así desde el `mundial del 78, pero ese día fue especial”, dijo.

Eduardo contó que cuando hizo la promesa toda su familia lo apoyó :“Mi hijo que es de la nueva ola, se puso muy contento”.

“Si me preguntas, fuera de ese evento, sí me tatuaría, yo diría que no. Me parece un tatuaje hermoso, cuando me lo hice me fue muy bien, no tuve consecuencias de ninguna clase. Quien me ve el tatuaje, le causa mucha gracia y le agrada”, contó entusiasmado.