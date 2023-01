Cómo realizar el trámite para que los niños viajen solos dentro y fuera del país

En ocasiones, padres y madres no pueden viajar con sus hijos, aunque el traslado deba llevarse a cabo necesariamente. ¿Cómo es posible entonces que el plan no se frustre? Para esto existe el “servicio del menor no acompañado”, que funciona en Argentina tanto para trayectos en micro como avión o barco.

Según las normativas vigentes este servicio arancelado puede utilizarse para niños y niñas mayores de seis años que puedan alimentarse, cubrir sus necesidades básicas de higiene, movilizarse en caso de evacuación y responder a las instrucciones de seguridad.

¿Qué es el “servicio del menor no acompañado”?

El servicio aplica a mayores de seis años.

Se trata de una prestación donde las empresas de transporte ofrecen una persona a bordo que se hace cargo del niño o niña desde que sube al vehículo hasta su entrega a la persona que va a recibirlo en el lugar de destino.

Los adultos a cargo deben designar una persona mayor de edad que acompañe al chico hasta que sube al transporte y una que lo reciba en el lugar de destino. Si al llegar no hay un adulto autorizado la empresa de transporte debe pedir la intervención de la fuerza pública para asegurar la custodia del niño o niña.

En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, el servicio consiste en el acompañamiento del niño o adolescente por parte de personal de la compañía a lo largo de todas las etapas del viaje, desde el mostrador de check in hasta la puerta de embarque, con supervisión durante el vuelo y en el aeropuerto de destino.

En la línea de bandera los chicos de 5 a 11 años cumplidos deberán solicitar obligatoriamente el servicio de “menor no acompañado”, mientras que aquellos de 12 a 15 años cumplidos podrán viajar solos o contratando de manera opcional esta prestación.

Autorización del “servicio del menor no acompañado”

Para utilizar el “servicio del menor no acompañado” al menos uno de los progenitores lo debe autorizar formalmente.

El vínculo se puede demostrar, por ejemplo, con el DNI, partida de nacimiento, libreta de matrimonio que tenga anotado el nacimiento del niño o niña o pasaporte.

La autorización, en tanto, corre por cuenta de un escribano, el juez competente o la autoridad del Registro de Civil o la Justicia de Paz.

Cuánto cuesta el “servicio del menor no acompañado”

El “servicio del menor no acompañado” tiene una tarifa que debe pagarse aparte del boleto de viaje del niño o niña.

En Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, el cargo a aplicar por el servicio es por tramo y por pasajero. Finamente, por ley ese arancel debe ser publicado con la tarifa de los boletos.