Qué dijo uno de los acusados de matar a Fernando Báez Sosa

Luego de que intentaran identificarlo en uno de los videos tomados desde la vereda del boliche Le Brique, Luciano Pertossi, uno de los ocho acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa en la madrugada del 18 de enero de 2020 en Villa Gesell pidió la palabra para desmentir haber estado allí.

De manera intempestiva, Pertossi, vestido con un pantalón negro y camisa clara, se paró de su lugar en la sala y se sentó frente al Tribunal. "Lo único que quiero dejar en claro es que no estaba ahí", dijo y repitió que no iba a responder más preguntas. Pese a su negativa, el fiscal Gustavo García insistió.

"¿Dónde estaba usted en ese momento?", le preguntó. La respuesta fue contundente: "Yo dije que no voy a responder", expresó Luciano Pertossi, que se convirtió en el primero de los ocho acusados en pedir la palabra.

García insistió: "¿Quién es la persona de negro que está atrás del auto? y Pertossi replicó: "No quiero responder ninguna pregunta. Yo aclaré eso y no voy a responder nada. No voy a responder así que no se esfuercen".

Fabián Améndola, parte de la querella, también se dirigió a Pertossi. Le preguntó si iba a responder a la parte acusadora, pero una vez más la respuesta fue negativa. Por su parte, Fernando Burlando, también querella, le señaló a la jueza que Hugo Tomei, defensa de los imputados, "interrumpió al acusado".

La secuencia duró menos de tres minutos hasta que Luciano Pertossi volvió a sentarse en su lugar. Después de esto se procedió a un cuarto intermedio.