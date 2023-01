Báez Sosa: José María Ventura acompañó al amigo de su hijo a declarar

El padre de Pablo Ventura, el remero falsamente acusado de haber asesinado a Fernando Báez Sosa, acompañó este jueves a los Tribunales de Dolores a Francisco Santoro, el amigo de su hijo que fue citado a declarar en la tarde del miércoles por la querella en el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Sin Pablo, porque está de vacaciones después de haberse presentado como testigo la semana pasada, José María Ventura llegó a Dolores en su auto con Santoro. “Estamos esperando justicia por Fernando. Mi hijo ya declaró, no sé por qué lo citaron a Francisco. Le llegó ayer la citación y como no tenía medios para venir lo traje yo”, dijo a MDZ Online.

El hombre describió que “Francisco es como un hermano para Pablo” y recordó que la noche del crimen “Pablo estuvo en el departamento de él (de Santoro)”, lo que lo convierte “en un testigo clave”, subrayó.

Minutos antes de ingresar a la sala donde se desarrolla el juicio y en medio de un cuarto intermedio, Ventura dijo que Santoro “está bien” y que “ni siquiera sabe qué le pueden preguntar”.

Sobre la palabra de Luciano Pertossi, el acusado que rompió el silencio hoy, para desmentir haber aparecido en uno de los videos tomados desde la vereda del boliche Le Brique, Ventura señaló: “Por ahí es una estrategia. No sé. Trato de no pensar demasiado en la cabeza de ellos”.