Aumentaron los trasplantes de órganos en Argentina

Actualmente en Argentina son 6.921 las personas que necesitan un trasplante de órganos para salvar su vida. Según las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), en 2022 se incrementó un 24 por ciento la cantidad de trasplantes realizados con respecto al año anterior.

Durante el 2022, se realizaron en Argentina un total de 1.985 trasplantes de órganos, cifra que muestra un aumento en los procedimientos en relación a las cifras registradas durante la pandemia.

Según información proporcionada por el Incucai, del total de pacientes trasplantados, 1.985 recibieron un trasplante de órganos, siendo 1.681 de donantes fallecidos y 304 de donantes vivos. En total se realizaron 1.367 trasplantes renales, 422 hepáticos, 107 cardíacos, 35 renopancreáticos, 32 pulmonares, 17 hepatorrenales, 2 pancreáticos, 1 cardiorrenal, 1 cardiopulmonares y 1 intestinal, y 2.039 trasplantes de córneas.

El informe emitido por el organismo nacional destaca que entre los pacientes que recibieron un trasplante, 328 fueron pediátricos (menores de 18 años), de los cuales 207 recibieron un trasplante de órganos, y 121 de córneas.

Durante el 2022 se realizaron 2.039 trasplantes de córneas

En relación a las listas de espera, es necesario aclarar que en el caso de los órganos generalmente no registran aumentos importantes ya que las personas que se encuentran con prioridad si no reciben el órgano correspondiente fallecen. Distinto sucede en el caso de los tejidos cuyas listas pueden aumentar ya que las personas no tienen riesgo de vida.

Las listas de espera para córneas y riñones son las que tienden a crecer ya que los pacientes no fallecen y las listas cortas como las de corazón y pulmonares se achican porque procuran los órganos o fallecen los pacientes.

Cifras por provincia

Teniendo en cuenta el total de trasplantes realizados, de 1.721 procesos de donación, 767 fueron procesos de donación con diagnóstico de muerte encefálica y 954 con parada cardiorrespiratoria.

De acuerdo al relevamiento realizado a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires se encuentra al frente con 539 trasplantes realizados seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 147, Misiones con 131; Santa Fe con 111, Corrientes (110), Córdoba (108), Mendoza (97), Neuquén (69), Tucumán (66), Entre Ríos (65), Jujuy (49), Río Negro (47), Santiago del Estero (45), Catamarca (28), San Juan (23), Salta (17), Tierra del Fuego (15), La Rioja (13), San Luis (11), La Pampa (8), Chaco (7), Formosa (7), Chubut (5), y Santa Cruz (3).

Durante el año 2022, la tasa de donantes de órganos por millón de habitantes (DPMH) a nivel nacional fue de 16,6. Las provincias que tuvieron mayor tasa de donantes de órganos fueron Tierra del Fuego (44 DPMH), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (26,6 DPMH), Corrientes (24,5 DPMH), Tucumán (22,5 DPMH), Jujuy (21,6 DPMH), Catamarca (21,3 DPMH), Santa Fe (20,8 DPMH), Neuquén (20,5 DPMH), Santiago del Estero (20 DPMH), Córdoba (19 DPMH) y San Luis (17,2 DPMH).

Ley 27.447 de Trasplante de órganos, tejidos y células

La Ley de Trasplante determina que todos los mayores de 18 años son donantes de órganos salvo que hayan manifestado su voluntad de no serlo. La Ley respeta la manifestación expresa (afirmativa o negativa) realizada en vida por las personas. Por lo tanto, los familiares del fallecido ya no son los encargados de tomar la decisión.

Según la normativa, en caso de fallecimiento de menores de 18 años, “la autorización para la obtención de los órganos y tejidos debe ser efectuada por ambos progenitores o por aquel que se encuentre presente o el representante legal del menor”.

Los órganos que se trasplantan en Argentina son: riñón, hígado, corazón, pulmón, páncreas e intestino; y los tejidos: córneas, piel, huesos, válvulas cardíacas y siempre los trasplantes se efectúan a partir de donantes fallecidos. La donación de órganos en vida se realiza pura y exclusivamente en caso de necesidad extrema y debido a la falta de donantes voluntarios post mortem.

En lo que concierne al paciente trasplantado, comprende la cobertura del 100% en su atención integral, ya sea la provisión de medicamentos, estudios, diagnósticos y prácticas de atención de su estado de salud. Lo deben cubrir todas las obras sociales y las prepagas, y en caso de no poseer una, es cubierto por el Estado, como está estipulado por la Ley Nº 26.928 de Protección Integral para Personas Trasplantadas.