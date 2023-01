Caso Báez Sosa: el club de rugby de Zárate rechazó los dichos de su fundador

A través de un comunicado difundido esta tarde, el Club Naútico Arsenal de Zárate aclaró que no comparte las declaraciones de su fundador, Bernardo Ditges, que había asegurado a principios de esta semana que el crimen de Fernando Báez Sosa había sido un "accidente".

"El club como institución de bien hace saber que nada de lo que mencionan algunas personas sea en los medios o en redes sociales tienen relación ni el aval del CNAZ. Ponemos en conocimiento como lo hicimos desde el inicio de todo esto que el único autorizado a responder o a aclarar cuestiones de nuestra institución, es nuestro apoderado el doctor Marcelo Urra", subrayó el club.

"Nuestra institución rechaza, repudia, condena enfática y terminantemente todo hecho de violencia". Además, aclararon que "no es real que las 10 personas imputadas fueran socios y practicaran algún deporte en el club, sólo tres de los mencionados eran socios y al día de la fecha ninguno lo es (se fueron por decisiones personales)", agregó.

"Para finalizar hacemos saber de nuestras condolencias, el más sincero y respetuoso saludo tanto a la familia de Fernando, como así también a todas las demás familias y personas que están atravesando por uno de los momentos más difíciles de sus vidas", cerró en su mensaje el Club Náutico Arsenal.

Este lunes, el fundador del club defendió a los imputados al decir que "no son asesinos" y que la muerte del joven de 18 años "fue un accidente".

"Lamentablemente peleas hay, hubo y van a seguir habiendo. Fue un accidente. Decir que estos chicos forman un grupo que fue a matar es una payasada total", afirmó Ditges, en diálogo con Radio con Vos.

"No salían a atacar, no son perros. Se pelaban. Hay gente que se pelea más y otra que se pelea menos. No son personas que salían a atacar", añadió.