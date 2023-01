Remolones, estos son los signos que se destacan por su amor a dormir

El horóscopo es esencial para conocer las razones y características de las personas que nos rodean. Algunas viven con insomnio, mientras que otras se duermen apenas su cabeza apoya la almohada.

Siempre hay una persona -o más- en el grupo de amigos que comienza a bostezar en una cena, y es que no se aguantan el sueño. Es el que siempre está por quedarse dormido y, si lo dejas en un lugar muy cómodo y silencioso, automáticamente se le cierran los ojos. Pueden parecer muy activos durante el día, de hecho, hacen tantas actividades que llegada la noche se desploman. Estos son los signos más dormilones del zodíaco.

Sagitario: los sagitarianos no tienen vergüenza a la hora de dormir hasta tarde. No es raro que se despierten pasado el mediodía si no tienen ninguna actividad planeada. Demoran en entrar en actividad, por lo que les van mejor las tareas que se hacen de tarde o inclusive de noche. Es uno de los signos más trasnochadores del zodíaco.

Aries: si bien en el día muestran mucha energía y son muy activos, a la noche les interesa una sola cosa: dormir. Esto es porque se agotan física y mentalmente con las actividades que realizan de manera continua, y que les sacan toda la energía. Si alguna vez tienen un día desocupado, es muy probable que le dediquen mucho tiempo a dormir y descansar.

Piscis: podrían vivir en la cama, y no solo porque aman dormir, sino porque les gusta realizar todas sus actividades allí. Desayunar, comer, trabajar y mirar series, los piscianos son muy creativos a la hora de encontrar maneras de no dejar nunca la cama. Son personas que adoran la diversión pero también la comodidad del hogar.