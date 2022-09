Faltante de neumáticos: el impacto en los precios y aumento de delitos

El desabastecimiento de productos es una constante que se viene repitiendo en distintos rubros y productos esenciales. La escasez de cubiertas para autos y camionetas viene impactando de manera directa en los precios que deben abonar los argentinos sumado al problema que registra el sector de los transportistas y productores que hoy no consiguen neumáticos para máquinas y tractores. Los aumentos desde enero llegan al 70% y la provisión en las gomerías cada vez es más baja.

Conseguir un neumático es casi una odisea para los dueños de las gomerías y distribuidores de las tres grandes empresas que fabrican en Argentina. Las dificultades que trae aparejadas la disminución registrada en la producción de cubiertas producto de los 4 meses de conflicto en las tres plantas productoras locales que mantiene la fabricación en torno al 40% de la capacidad instalada, se multiplican en los últimos eslabones de la cadena de consumo que son los más afectados.

Los consumidores perciben aumentos mensuales en el valor de las cubiertas que llegan al 60% si se toman como referencia los precios de enero mientras que los dueños de las gomerías aseguran que las fábricas no están en condiciones de abastecer un mercado que se encuentra en una de las crisis multicausales más grandes que ha registrado el sector.

La combinación de factores internacionales sumado a las trabas existentes para la importación de neumáticos impactó de manera directa en el aumento de precios que con el correr de los meses se acrecienta. La pandemia marcó el inicio de la crisis que mantiene en vilo al sector y el mercado negro que se abastece del robo de cubiertas encuentra la oportunidad profundizando aún más el malestar de toda la población.

En Argentina hay tres fábricas de cubiertas: Pirelli, Firestone/Bridgestone y Fate, la que más produce y provee al mercado local pero actualmente alcanza a cubrir el 20% de la demanda de todo el país. A pesar de que están las otras marcas importadas, como Michelin y Goodyear, que ayudan a proveer a los consumidores, queda siempre un déficit que perjudica tanto a los comerciantes y dueños de gomerías como a quienes necesitan adquirir neumáticos y no pueden debido al faltante existente.

"Las fábricas han reducido la producción al 40% por los problemas sindicales que registran y por ende los cupos que tenemos de entrega mensual se han reducido el 60%. Estamos recibiendo el 40% del cupo que deberíamos recibir y eso se lo trasladamos a nuestros clientes", contó Pablo Ippoliti, dueño y gerente general de Roda Servis.

Las ruedas para el sector agrícola y máquinas viales son las que más escasean

"El problema es generalizado y lo tenemos todos. Las tres fábricas nacionales Fate, Pirelli y Bridgestone tienen el mismo problema y una disminución sostenida en la producción", aseguró.

La suba del precio de las cubiertas sumado al faltante en las gomerías generan una situación que deriva en un aumento de robos de neumáticos que luego se incorporan al mercado negro. Otra aspecto a tener en cuenta es que muchos mendocinos deciden cruzar a Chile con la intención de cambiar las cubiertas debido a que las marcas que se consiguen en el vecino país son variadas y no hay problemas de stock sumado a que los costos son menores a riesgo de percibir multas por tratarse de un proceso ilegal.

Una cubierta rodado 13 tiene un valor de $23 mil, en el caso de los neumáticos para las camionetas el precio ronda los $70 mil mientras que una rueda para camiones tiene un valor de $200 mil. "Si bien las fábricas han subido los precios, las plantas no paran la producción pero si han disminuido, eso significa un costo para los fabricantes ya que la producción es menor. Las cubiertas han aumentado aproximadamente un 70% en lo que va del año y los últimos dos meses el aumento ha sido mayor", manifestó Ippoliti.

Algunos optan por estirar la vida útil de las cubiertas

Al ser consultado por las estrategias que tienen los compradores a la hora de cambiar las cubiertas, el empresario explicó: "Hay gente que las estira hasta el final pero muchos las cambian cuanto antes ya que saben que los valores se incrementan mes a mes" y agregó: "Hay medidas de neumáticos que no se consiguen y muchos mendocinos optan por cruzar a Chile para comprarlas".

Traba a las importaciones

Entre los sectores más perjudicados por el desabastecimiento de neumáticos se encuentran los transportistas, empresas relacionadas al agro y la construcción. Las fábricas de cubiertas optan por fabricar ciertas líneas y en algunos casos el faltante se registra desde hace dos años y ante la imposibilidad de recambio, los transportistas dueños de camiones optan por estirar la vida útil de los neumáticos disponibles sumando un riesgo a la actividad que realizan.

"Hay una especie de monopolio que favorece a los empresarios que hoy tienen los permisos de importación", explicó Ippoliti.

"Queremos importar pero las trabas para los empresarios más pequeños son muy grandes, hay una especie de monopolio que favorece a los empresarios que hoy tienen los permisos de importación", explicó Ippoliti y agregó: "No podemos comprar ciertas cubiertas en el país pero tampoco importarlas ya que no nos autorizan. A veces llegan cubiertas de medidas específicas y de otras no llega nada a pesar de que las pedimos a fábrica. Hubo meses que recibimos 200 cubiertas de un pedido total de 1000".