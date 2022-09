A cuánto se podría ir el pan sin la harina subsidiada

El flamante secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, en la reunión del 30 de agosto les comunicó a los representantes de la industria panaderil su decisión de cambiar las reglas. Es decir, dar de baja el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA) creado por el exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, a través del cual el gobierno subsidia a la industria panaderil con la harina vendida al fideicomiso oficial.

Tombolini, en el encuentro, informó a los representantes de los panaderos que a partir de ahora el subsidio iba a llegar directamente a las panaderías. Algo que los panaderos rechazaron de plano, por dos motivos. El primero es que no tienen las espaldas de la industria molinera para aguantar el atraso en los pagos -desde junio el gobierno le adeuda el pago a los molinos adheridos al fideicomiso- y el segundo es que muchos panaderos, luego de la pandemia, fueron inhibidos por el propio estado por lo cual no podrían anotarse para recibir el subsidio. Además, responsabilizaron a la industria molinera pro el cambio de reglas.

El encuentro se tensó cuando los panaderos advirtieron a Tombolini lo impracticable de la medida. Cuyo resultado, al carecer de conciencia social, era el aumento del precio del pan. A lo que el funcionario contesto que era economista y que para esos temas estaba el Ministerio de Acción Social

Uno de los participantes del encuentro le confió a MDZ que al secretario de Comercio, Matías Tombolini, no lo vio muy preocupado por este tema. Y agregó: “Necesitamos soluciones que él no estaría dando. Le pedimos, por lo menos, precios de referencia para las materias primas que aumentan todas las semanas y como respuesta levantó los hombros como diciendo no sé qué hacer”.

Vale recordar que en la primera etapa del Fondo de Estabilización del Trigo Argentino (FETA) se adhirieron al programa oficial 6 molinos y que luego se sumaron 7 totalizando 13 molinos adheridos de los 160 molinos harineros que hay en el país. Por lo cual aducen desde el gobierno que el fideicomiso no alcanzo el objetivo deseado.

La palabra de los panaderos

MDZ hablo con Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (FIPPBA), quien contó cómo tomaron la decisión de Tombolini de dar de baja el fideicomiso. Apuntó contra el titular de la Federación de Molineros y dijo que las consecuencias de este cambio de reglas llevan a un aumento en el precio del pan.

Lo primero que dijo Santoandré es que "el anuncio de Tombolini como título marketinero es fantástico, si uno lo ve a primera vista y se queda con eso de que la ayuda llegaría directamente a las panaderías”. Explicó también que “como lo vemos nosotros, hay contradicciones en el discurso del secretario de Comercio Interior . Tuiteó, antes de reunirse con nosotros, que el fideicomiso funciono parcialmente y que hay molinos que se venden a si mismo la harina para fabricar galletitas. No entendemos donde está el problema para que se autoabastezcan, si tienen la materia prima. Entonces la pregunta es porque no se hizo como con el pan y se le puso un precio de referencia a las galletitas”.

Agregó también que “en esta cadena de contradicciones nos propone que el subsidio llegue directamente a nosotros. Es decir que el panadero compre la harina presente la factura en la Secretaria de Comercio, previa inscripción a un plan, y después el Estado deposite el subsidio. Ahí es donde empiezan los cuestionamientos. Nosotros no tenemos la espalda de los molinos que pueden aguantar la demora en los pagos. ¿Cómo van a hacer para darle el subsidio a las más de 30 mil panaderías que hay en el país? Va a ser muy difícil cumplir con los requisitos que van a pedir. Después de haber transitados por la pandemia hay un porcentaje importante de panaderos con sus cuentas embargadas”

Asimismo, el titular de la federación de panaderos bonaerense sostuvo: “Esto que quieren implementar ahora lo propone la cámara molinera. En su momento cuando el borrador estaba avanzado dijeron que era imposible llevarlo a la practica y ahora vuelven a proponer este proyecto de que se financie a las panaderías y no a la industria molinera. Es algo inentendible. A los molinos que se adhirieron al fideicomiso les dieron un adelanto del subsidio y están desde junio sin cobrar. Al panadero no le van a dar ningún adelanto y si no cobra en tiempo y forma, tiene que bajar la persiana. No le da la espalada para aguantar”.

Con respecto al encuentro con Tombolini, reconoció que la reunión se puso tensa; “hubo algunos cruces cuando nos hizo el planteo de que el subsidio vaya directamente al panadero. Él decía -por Tombolini- que esto iba a ser mejor y nosotros que conocemos la industria le decíamos que no. Ante nuestra negativa la respuesta de Tombolini fue que el fideicomiso nació por el tema de la guerra, ahí le explicábamos que antes de la guerra la harina venia aumentando por encima del valor del trigo”

Añadió también que “en el medio de las discusiones le planteamos que cortar el fideicomiso iba a afectar a los sectores más vulnerables. Fue cuando nos contestó que él es economista y que la parte social le corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Ahí un colega le dijo, con un tono un poco elevado, que estaba equivocado porque el pan es un alimento esencial en la mesa de todos los argentinos. Para muchos hogares es un almuerzo o una cena”.

Santoandré sentenció: “Siempre es lo mismo, le echan la culpa al otro. No se trata de buscar las soluciones adecuadas. Sino de culpar siempre al último eslabón de la cadena, que somos nosotros los panaderos y no a la causa del problema. El cachetazo lo terminamos recibiendo que atendemos a la gente. No nos olvidemos que no solo aumento la harina, aumentaron todos los productos”.

En tanto dijo que el diálogo con el Gobierno no está roto, “si bien estamos en charlas y nos han pedido que presentemos algunas alternativas. El tempo apremia y si no le encontramos una solución rápida al problema, lamentablemente el precio del pan va a aumentar porque no lo podemos sostener más”.

Al consultarle de MDZ cuanto sería el precio del kilo de pan si subsidios, nos contestó: “Hoy en día el precio de referencia de pan, sin el subsidio a la harina y con todos los aumentos que se vienen, debería estar de mínima en los $450, pero por ahí me quedo corto. Tenemos que buscar solucione. Las medidas a implementar deben ser rápidas; no podemos esperar mucho tiempo más. Si el mes que viene no tenemos alguna solución para el panadero, lamentablemente el pan va a aumentar. Y lo vemos con mucha preocupación, porque el pan cuando aumente va a ser lamentable para el pueblo”