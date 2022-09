Orlando y Carmen: se conocieron hace más de 70 años, se casaron y su historia conmueve a todos

La historia de Orlando y Carmen es de esas historias de amor que a uno lo hacen reflexionar sobre la vida compartida en pareja, en familia, de a dos y quizás multiplicada luego en hijos, nietos y hasta bisnietos.

Orlando Lombardi (92) y Carmen Fanin (90) se conocieron hace más de 70 años en el departamento de Junín, Mendoza. Ambos trabajaban en la cosecha, pero ni el cansancio del trabajo agotador de sol a sol impidió que sus miradas se cruzaran y que ambos sintieran ese flechazo del cual tanto se habla en las películas.

Al verlos juntos es inevitable que a uno se le dibuje una sonrisa. Han pasado siete décadas ya de aquel día en el que Orlando quedó maravillado con la belleza de Carmen y en el que a ella la atrapó como él la hacía reír, pero ellos recuerdan perfectamente aquel día y conservan aún esa mirada cómplice y dulzura entre ambos.

“¡Mirá qué arrugada que estás!”, le dice en modo de chiste Orlando; inmediatamente Carmen le contesta: “Vos también estás igual”; ambos se miran y ríen.

Pero antes de conocerse cada uno traía sus historias. La adolescencia de los dos estuvo marcada por el esfuerzo y el sacrificio, desde niños tuvieron que salir a trabajar y atravesar historias familiares muy duras. Sin embargo, encontraron refugio en su relación.

Su eterna unión

Se casaron en una pequeñita capilla de Rivadavia. Orlando recuerda muy bien el momento en el cual su amor camino hacia el altar para encontrarse con él. "Me acuerdo que ella estaba muy linda ", comparte y se le ilumina la mirada.

Se unieron en matrimonio el 26 de julio de 1952, “el día que murió Eva Perón -recuerda Orlando y cuenta- en la celebración llegó la policía y nos pidió que cortáramos la música porque había fallecido y no podíamos bailar”.

Pasaron un par de años de aquel día inolvidable y con el trabajo incansable de ambos pudieron comprarse la casa de sus sueños y construir junto su hogar. Fruto de su amor, Orlando y Carmen, tuvieron 5 hijos, luego llegaron 8 nietos y posteriormente 4 bisnietos.

Pero, como ha sucedido a lo largo de la historia, no todo es color de rosas en una relación de parejas, hay tormentas que atravesar y adversidades por superar.

Cuando Orlando tenía alrededor de 40 años fue operado de la columna, fueron 12 meses sin poder trabajar y en los cuales Carmen tuvo que encargarse de los niños y de ayudar a su esposo. Por aquel entonces no era sencillo atravesar una operación como esa, la idea lo tenía muy preocupado, pero prefirió guardarse lo que sentía y pensaba porque “no quería preocuparla a Carmen y que supiera que yo sentía todo eso, por eso no lo hablaba con ella”, cuenta Orlando.

Carmen y Orlando además, tuvieron que experimentar juntos el dolor más grande que pudiese sentir un ser humano. Una de sus hijas falleció cuando era muy pequeña y esto fue algo que los marcó para siempre. “Es un dolor muy grande que siempre han llevado en el alma”, sostiene Claudia, una de sus hijas.

Pero a pesar de todo, “ellos siempre fueron muy unidos”.

Mientras la pareja cuenta su historia, sentados en una plaza de Junín, a pocos metros se encuentra parte de su familia, como siempre acompañándolos. Dos de sus bisnietos corren de un lado al otro, e inevitablemente las miradas de Carmen y Orlando se van hacia los pequeños para seguir sus movimientos.

Mientras contempla ese cuadro, Orlando comparte: "Quiero muchísimo a mi familia y ellos a mí. Nos respetan mucho y nos acompañan".

Si bien esta pareja tiene amor infinito por todos, sienten una debilidad especial por sus nietos y bisnietos. "Venían a nuestra casa los nietos y nos decían vos andate a la otra pieza que yo me acuesto con el nono", cuenta Carmen y se ríe. Y Orlando no puede ocultar la felicidad que le generan, “siempre me ha gustado mucho jugar con mis nietos”.

Las claves del éxito de 70 años de matrimonio

En el septuagésimo aniversario de su casamiento, una de sus hijas, Claudia quiso compartir la historia de amor de sus padres. “Me interesaba que todos la conocieran, creo que en un par de años será difícil encontrar un matrimonio que lleve tantos años juntos”.

Carmen y Orlando han construido juntos su familia durante todos esos años. Pero, ¿cuál es la clave para sostener una pareja durante tanto tiempo? “Aguantarnos uno al otro", afirma él; “Trabajar mucho (la pareja) y acompañarnos", enfatiza ella.

Ellos son un ejemplo para su familia y para cada persona que los conoce; han intentado acompañar desde muy cerca a cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos en todas las etapas y brindarles consejos sobre la vida, pero también de pareja. “Siempre nos recomendaron que ante todo hay que tener mucho respeto a la pareja y tener paciencia”, comparte Claudia.