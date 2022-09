Entérate cuales son los beneficios del consumo de colágeno

Catalina y Julia Pantone especialistas en cosmética conversaron en MDZ Radio sobre el consumo de colágeno y sus beneficios, poniendo atención en la importancia de un diagnóstico.

¿Qué es la nutricosmética? : "son complementos alimenticios para todo nuestro organismo, desde adentro para afuera, desde la piel, el pelo, las uñas, las articulaciones, los huesos, va a ir a un montón de lugares de nuestro cuerpo a ayudarnos " explicaron las especialistas.

El boom de la cosmética ha llegado para quedarse : “Está estallado el mercado de nutricosmética en cualquier lugar puedes encontrar colágeno bebible, colágeno y vitamina C en cápsula. Pero la primer recomendación respecto a este tema es que si no hay un diagnóstico, no hay un resultado. No es que cualquier persona pueda tomar cualquier tipo de producto de nutricosmética" aseguran.

Aunque advirtieron que sus consecuencias no son mágicas "No caigamos en el pensamiento mágico de que porque me tomo un vaso de colágeno bebible mañana me levanto más joven porque no funciona así el organismo”.

Beneficios

Las especialistas nombraron varios tipos de colágeno según la necesidad de la persona. El tipo dos va directo a las articulaciones, “los deportistas lo vienen tomando hace mil años ¿y cómo? en la gelatina, que es hueso rallado, básicamente. La cosmecéutica ha logrado desarrollar fórmulas donde estos principios activos son de mayor absorción que una gelatina. Un corredor que tiene 60 años, te va a decir "yo todas las mañanas me tomo un vaso con dos cucharadas de gelatina y para mí ese es el colágeno". Pero gracias a la tecnología, a la nanotecnología, a los vehículos en los que hoy viene el colágeno, podes asegurar que la absorción sea del 100%. ¿Cuál es la relación entre el colágeno y las articulaciones? El colágeno es una proteína que va a formar las fibras del tejido conectivo y de las articulaciones y de los huesos y de la piel. Y está todo conectado. Es como comida para la piel o para las células”

Cuentan las especialistas que desde los deportistas se empezó a hacer un estudio en personas aleatorios y allí se comenzó a ver mejorías en la piel, en las arrugas, en la hidratación, en la energía que tienen las personas en base al consumo de colágeno. Hay algunos colágenos que te brindan saciedad, eso no quiere decir que te van a hacer adelgazar un montón de kilos, pero te pueden ayudar en eso. Y a partir de una prueba, se descubren los demás beneficios.

“Por ejemplo, si quieres fortalecer el pelo o las uñas. Vas a buscar uno que tenga biotina, que tenga complejo b2, b3, b5 o zinc. Que nunca falte el zinc. Cuando tu problema son las uñas, el pelo, el zinc hace que se refuercen los folículos pilosos", explicaron.

“Cuando consumimos colágeno el cuerpo lo que hace es generar la biodisponibilidad, o sea, lo acumula, lo administra y lo tiene disponible. La piel es el órgano más grande del cuerpo y es la que va a absorber estos nutrientes. El colágeno es como la base de casi todos estos complementos, pero estos tienen muchísimos otros activos. No cualquiera puede tomar cualquier colágeno” detallaron las especialistas.

Además afirman: “Es un complemento porque también una persona que sabe mucho de nutrición te va a decir que no hace falta que lo tomes si comes una serie de alimentos. Pero hay personas que no tenemos tiempo de prepararnos, un súper licuado que tenga zanahoria, pepino, etc”.

La novedad que mencionaron es que hace muy poco se ha empezado a desarrollar una línea que pueden recomendar las cosmiatras y cosmetólogas, que se encargan de estudiar la piel a través de un diagnóstico. "Podemos decirte cuál de todos esos colágenos es el ideal para vos. Lo importante es consultar con un especialista y adquirir aquellos productos que estén aprobados por la ANMAT, ya que no dejan de ser un alimento y recomendamos siempre consumir a través de un diagnóstico” concluyeron las especialistas.