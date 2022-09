A 8 años de su partida, un adiós para Gustavo Cerati: ¡Gracias totales!

Hoy es mí turno escribir sobre un hombre que me hizo saltar; cantar y gritar con sus canciones. Un hombre que el 11 de agosto pasado hubiera cumplido 64 años y que si hubiera estado vivo nos llenaría de música para volar como siempre lo hizo pero, a los 50 años tuvo un accidente cerebro vascular que lo silenció y vivió 4 años más en coma rodeado del amor de su familia y amigos hasta que decidió partir al infinito. El hombre murió pero su música lo hizo inmortal. Este hombre acompañó mí niñez, mí adolescencia y mí adultez. Estoy hablando de nada más y nadie menos que de Gustavo Adrián Cerati. un hombre sencillo en la vida y un mago en la música, él no me conoció pero yo y todos los que lo siguieron y aún hoy lo sigue

Escuchando si lo conocíamos y era quien nos transmitía pasión, frustración, alegría, melancolía y amor. recuerdo la primera vez que lo fui a ver, tenía 12 años era la presentación de Soda Stereo del disco canción animal en el estadio de Vélez Sarsfield tenía puesto jeans negros y una remera roja y negra y sus botas de caña alta luciéndose con sus dos hermanos musicales diciendo que no hay nada mejor que casa. Cuánta razón tenía! porque no hay nada más lindo que compartir unos mates o en su caso unas buenas tazas de te para tres con una buena charla familiar..

""Puente" se convirtió en su primer canción solista al ser nominada en varios premios, entre ellos a un Grammy Latino como mejor canción de rock

Foto Concierto.cl

Hoy tengo 44 años y fui a verlos al Campo Argentino de Polo fue difícil digerir que ya no estaba entre nosotros físicamente pero hubo dos momentos que hicieron con nuestros corazones se aceleran el primero cuando Benito Cerati salió al escenario a cantar zoom fue como verlo a Gustavo correr en el escenario de un lado a otro para luego decir "sé que mí papá está entre todos ustedes" sin dudas estaba.

Verlo a Gustavo en la pantalla gigante interpretando canciones de Soda Stereo hizo que una lágrima rebelde llena de nostalgia se me resbalara y no era la única. Gustavo nos enseñó que en el amor siempre es hoy que es un día a día y que "siempre" se va construyendo con cada día que vivimos. También nos enseñó que decir adiós es crecer y sin dudas luego de este artículo muchos de nosotros creceremos dejándolo partir. Finalmente dijo "mereces lo que sueñas" y el logró su cometido a base de lucha y esfuerzo dejándonos un legado que no le debe nada a artistas como John Lennon.

Fuerza Natural, el último disco solista de Gustavo Cerati

Foto: Youtube

Ese es su gran mensaje para quien lo siguió y para quien no también. Hoy descansa en paz su cuerpo, el Gustavo Adrian Cerati humano pero su alma se convirtió en un ángel eléctrico que nos observa desde la esquina de la calle bolívar y diagonal Sur. Desde allí nuestro ángel eléctrico vive sobrevolando la ciudad que siempre amo, su ciudad de la furia donde nadie sabe de el pero el es parte de todos. En mí corazón musical el es mí alfa y mi Omega y estas palabras son un pequeño recuerdo de lo que fue, es y será para todos los fans que aún seguimos hasta hoy.

*Karina Etchepare es abogada