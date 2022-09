Qué dicen los padres de los alumnos de uno de los colegios tomados

El conflicto con las escuelas tomadas y, por ende, la suspensión de clases, continuó este viernes por la tarde. Desde el día lunes, más de 15 colegios están sin clases, ya que los centros de estudiantes optaron por tomar los colegios en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.

La polémica llego cuando se conoció que los alumnos de la escuela primaria y el jardín maternal de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg -conocida como "Lengüitas"- no están teniendo clases desde la semana pasada.

MDZ conversó con Paola Cortes Rocca, docente de la Universidad Nacional de las Artes y madre de una alumna de 5to grado de la escuela Lengüitas. Ella explicó que su hija no tiene clases desde la semana pasada, sin embargo, no es una consecuencia directa de la toma de colegio por parte de los alumnos de la secundaria. Los chicos no tienen clases de manera presencial ni virtual por el protocolo del Ministerio de Educación.

Foto: Camila Godoy

El protocolo establece que cuando hay toma de colegio no puede haber clases en ningún nivel, ni siquiera en el caso particular del Lengüitas que tiene en un edificio separado el jardín maternal. Inclusive, la cooperadora tuvo una reunión con gente del Ministerio y le mostraron los planes del establecimiento sin embargo, no autorizaron la vuelta a clases.

"El Gobierno también está pidiendo que los padres paguen por los días que se perdieron de clases pero los días que se perdieron de clases son responsabilidad de ellos (el gobierno)", sostuvo la mamá del colegio. "Es muy complicada la situación, porque los chicos están haciendo reclamos que son justos y que son que no les den comida podrida, que no los hagan trabajar gratis, etcétera, y simultáneamente lo están haciendo con una toma que obviamente es una herramienta que en alguna medida perjudica al resto", agregó Cortes Rocca.

A pesar de ello, gran parte de los padres de los alumnos no se oponen a la toma ya que lo ven como una herramienta para llamar la atención de las autoridades del colegio y los medios, aunque -por supuesto- preferirían que tengan otras técnicas. Los padres también condenan el acoso a los estudiantes y a los padres.

Varios alumnos del Lengüitas afirman que presenciaron momentos de violencia por parte de gente que se acercó a la institución. Una persona se acercó con un cuchillo y trató de atacar a los alumnos que estaban en el colegio y luego, una mujer trató de "agarrar de los pelos" a una mamá de un alumno.

Unas seis escuelas secundarias continúan tomadas este viernes por sus estudiantes y al menos 15 colegios mantienen medidas de protesta como pernoctes y abrazos simbólicos en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales obligatorias en empresas, mientras que alumnas y alumnos de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini realizaban un paro estudiantil. El sábado habrá una votación en el Centro de Estudiantes del Lengüitas para saber si la toma continúa la semana que viene o no.