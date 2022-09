Patricia Bullrich pide "mano dura" en educación y polariza con Larreta

Patricia Bullrich reclamó aplicar "mano dura" frente a la toma de colegios secundarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un mensaje dirigido a su competidor en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta. Durante su visita a la ciudad de Monte Grande, junto a su candidato a gobernador Joaquín De la Torre, advirtió: “Estamos decididos a tomar las riendas de un país que está descarrilado, un país donde rige la discrecionalidad, y la ley no es igual para todos. No hay un orden que nos permita vivir con tranquilidad, en paz, y trabajando. El sur es una zona tomada, el estado es un Estado cómplice de aquellos que usurpan y que generan violencia extrema”.

“Vemos lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, con escuelas tomadas por jóvenes kirchneristas o de izquierda, que ponen como excusa para realizar la medida, que no tienen una vianda para comer, que tienen hambre, cuando sabemos lo que está pasando en Formosa, en el Chaco, y en muchas zonas del Gran Buenos Aires, donde no se cumplen las horas que se necesitan para estudiar. Precisamos darle a la Argentina, un impulso fuerte, como el que tuvo la educación cuando arrancó, para que sea el instrumento más potente de movilidad, y así cada uno poder crecer. Debemos poner a la educación en el centro. Se quejan algunos chicos de la Ciudad, porque no quieren prácticas laborales, ¿pero qué es lo que necesitamos en la Argentina si no es jóvenes que en vez dejar el colegio secundario, tengan prácticas laborales y así puedan lograr tener como y donde trabajar?; ¿Qué mejor que eso para después seguir una tecnicatura o una universidad?. Necesitamos tener nuevamente la herramienta y la dignidad para volver a trabajar”, afirmó Patricia Bullrich.

“Necesitamos poner la economía en orden, no tener todo al revés. Los planes sociales han generado la máxima pobreza de éste país, porque te estancan, no dan futuro, y no permiten que los empresarios consigan trabajadores. Están todos los argentinos mirando para afuera, en vez de poder levantar nuestro país, porque volvió lo peor de un populismo que lo que ha hecho ahora es la destrucción final de las clases medias argentinas. Ellos quieren que todos estén de campamento en la 9 de julio en lugar de estar trabajando”, afirmó Patricia Bullrich.

Y cerró diciendo: “Nosotros necesitamos el país del trabajo, el país del esfuerzo, el país del estudio, no el país de las tomas, de las fábricas cerradas, no el país de aquellos que creen que son dueños y señores de la Argentina, mientras 47 millones de argentinos mantienen un Estado cada vez más ineficiente, cada más grande, y con impuestos cada vez más altos. Necesitamos bajar impuestos, bajar la burocracia, bajar los privilegios, y necesitamos tener gobiernos que nos representen con ejemplaridad, en Esteban Echeverría, en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina”.

En la recorrida la acompañaron a Bullrich y De la Torre, Juan Pablo Allan, Gerardo Milman, Lorena Petrovich, Florencia Retamoso, Gustavo Ferragut, Martín Culatto y los dirigentes locales Andrés Villagrán, Alejandra Agostinelli y Pablo García. El inicio de las actividades se llevó adelante en horas del mediodía, saludando a una numerosa cantidad de militantes y vecinos, en la plaza de Monte Grande, ubicada en la intersección de Av. Dardo Rocha y Leandro N. Alem.

Posteriormente visitaron la empresa INTELAMA SRL, donde fueron recibidos por sus dueños y trabajadores quienes les contaron sobre los distintos problemas que los aquejan.