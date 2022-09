Polémica campaña promueve vasectomías y ligaduras desde los 16 años

El Ministerio de Salud de la Nación conducido por Carla Vizzotti lanzó una polémica campaña que promueve la utilización de métodos anticonceptivos permanentes en adolescentes a partir de los 16 años. El acceso de forma gratuita a vasectomías y ligaduras de trompas en los hospitales públicos de todo el país es garantizado por el estado nacional argumentando que desde esa edad los chicos pueden decidir sobre el “cuidado” de su cuerpo. En la vereda opuesta, quienes cuestionan la campaña remarcan que a esa edad no hay una madurez necesaria para tomar una decisión sobre el cuerpo que es irreversible.

La cartera sanitaria nacional lanzó una campaña para difundir métodos anticonceptivos que vuelven estéril a la persona. Desde los 16 años, los adolescentes pueden acceder a ligaduras de trompas y vasectomías de forma gratuita y, a partir de los 13 años, pueden acceder a métodos reversibles que elijan remarcando que pueden hacerlo sin la compañía de un adulto.

El flyer difundido por la cartera sanitaria nacional causó polémica en las redes

En el caso de la ligadura de trompas es una intervención quirúrgica que tiene como objetivo cancelar la función reproductiva. Este método anticonceptivo se considera permanente ya que aun cuando se realice la reversión, es posible que no se recupere la fertilidad y no protege contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Lo mismo sucede con la vasectomía cuyo objetivo es cortar los conductos deferentes, que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra provocando que los mismos no puedan salir de los testículos.

uD83CuDFE5 En hospitales públicos, centros de salud, obras sociales y prepagas deben entregar gratis el método anticonceptivo que solicites.



Para más información:

uD83DuDCDE Línea Salud Sexual: 0800 222 3444.



Tu pregunta es confidencial. — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) September 28, 2022

Según el Código Civil, “a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo”, por esa razón, la campaña desde el punto de vista legal no puede ser cuestionada ya que se encuentra dentro de los parámetros establecidos. Sin embargo, el cuestionamiento por parte de los detractores de la campaña está puesto en las realidades socioculturales y la madurez de los adolescentes a esa edad.

Otro aspecto que se cuestiona es la promoción de métodos anticonceptivos que si bien evitan embarazos no deseados no promueven medidas de cuidado o barreras de protección contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual que, desde hace unos años, han tenido un fuerte aumento e incidencia en la población adolescente.