Facundo Pavez es ciego y la rompe comentado fútbol en el éter de la radio

Cuando el relator dice la muletilla "tic, tac, tic, tac", la cual emula el sonido de un reloj a cuerda, Facundo Pavez respira, se concentra, agarra su celular, lo posa sobre su oído y dice al aire de la radio "exactamente llevamos 16 minutos del segundo tiempo".

En el Bajo juega el Granate. El centenario Luján Sport Club recibe al Atlético Palmira en su estadio, y en las viejas cabinas de transmisión, la imaginación comienza a volar por el éter digital para que los oyentes de LN Radio sientan la pasión que genera el club del cual Facundo es hincha fanático.

Los sentidos se agudizan, la concentración es extrema. El Granate juega por la Liga Mendocina de Fútbol y los oyentes están ansiosos de las vibraciones que generan los relatos y comentarios de la dupla integrada por Diego Di Carlo y Facundo Pavez, quien se encontró en la función de comentarista deportivo casi casi por casualidad del destino.

El Facu, como le dicen sus compañeros de transmisiones no es un pibe más. El Facu es ciego de nacimiento, aunque su condición, valga la redundancia, nunca lo condicionó para perseguir sus sueños, al punto tal de que tiene un trabajo formal en una fábrica de transformadores y en sus tiempos libres conjuga sus dos pasiones: la música, cantando y tocando la guitarra, y el amor por Luján Sport Club, comentando la campaña del equipo del Bajo.

"Siempre me gustó la radio, siempre la escucho porque son mis ojos en los partidos de fútbol", dijo Facundo, y agregó que "como soy hincha fanático de Luján y nadie transmitía el partido, le pedí a Diego Di Carlo que me hiciera el aguante y que me fuese transmitiendo lo que pasaba en la cancha así podía ubicarme en el partido. Él ese día no iba a ir a la cancha y me hizo el aguante, pero me puso una condición. Nos metimos en la cabina de transmisión, empezó a relatar y me pidió que yo comentara. Estaba grabando todo. Fue en el clásico contra Chacras. Eso después lo subió a las redes, a la gente le gustó y así empezamos".

Facundo, que tiene 28 años, declaró que "empezamos el año pasado, Diego es mis ojos y quien me va llevando de la mano todos los partidos. Además tengo que agradecerle a todo el equipo de la radio, a Claudio (Bello), Pablo (Ruggeri), Florencia (Pescara) y Thiago (Bello), quienes me acompañan incondicionalmente en esto".

Respecto de lo que descubrió a través del comentario deportivo, Facundo explicó que "siempre me gustó la radio, como dije, muchas veces es mis ojos. No sé si me gustaría estudiar periodismo deportivo, creo que me inclino más por hacer la carrera de locutor".

Diego Di Carlo acompaña a Facundo en su aventura en radio. Foto: Gentileza Claudio Bello

Lo de Facundo es algo enorme dentro de la radiofonía mendocina, aunque no es el único. Gustavo Arce es quien marcó un precedente en nuestra provincia, siendo central informativa en radio El Camino de Maipú. Facundo lo toma como referente.

"A Gustavo lo he escuchado, me gustaría en algún momento poder charlar y que me enseñe muchas de las cosas que él a aprendido. Me encantaría saber cómo trabaja él, quien se maneja muy bien con la computadora, algo que a mí todavía me cuesta", se sinceró Pavez.

Dejando de lado la radio, Facundo también es músico: toca la guitarra y canta. "Hace 16 años comencé con las clases de guitarra, cuando iba a primer año de la secundaria. He tenido varios profesores que me han enseñado muchísimo. No me costó mucho porque tengo buen oído por mi condición".

Sobre si ha integrado una banda de música, Pavez se sinceró y dijo: "No lo he hecho muchas veces. Para el centenario de Luján, gracias a la iniciativa de Jesús Blanes, formamos una y tocamos en los festejos. Después tuve la oportunidad de hacerlo con la banda Más por menos en el teatro Imperial de Maipú y fueron experiencias muy lindas para mí. Y obviamente me encantaría repetirlas".

Tras charlar un rato sobre sus pasiones, Facundo comenzó a hablar, de manera profunda, sobre su vida, la cual, como le sucede siempre a las personas con su condición, se torna difícil. Pero, más allá de eso, destacó, en todo momento, la compañía de sus padres Rosana y Daniel; y sus hermanos Danilo (su mellizo) y Camila.

"Toda mi vida ha transcurrido en Luján. Hice la primaria en la Perito Moreno y la secundaria en la Pablo Neruda, donde estaban preparados para recibirme ya que no era el único ciego", recordó Facu, y agregó que "la escuela fue muy difícil para mí porque mis compañeros me dejaban solo. Mi hermano iba al otro grado, entonces cuando me veía, se acercaba a buscarme. Si no era por él, yo no sabía que hacer. Estaba perdido. Era inocente. Después logré hacerme tres amigos".

"En la secundaria también la pasé mal. Sólo tenía dos amigos que me ayudaban. Sufrí bullyng. Me pegaban en la cabeza, me hacían cosas muy feas como romperme las máquinas de escribir braile", destacó.

Y agregó: "En la sociedad fue lo mismo, tener una discapacidad te pone en desventaja, pero somos personas de carne y hueso al igual que todos y nos merecemos las mismas oportunidades".

Para finalizar, el Facu dejó un mensaje: "Somos normales, podemos hacer las mismas cosas que hacen los demás, tal vez más lento, pero lo hacemos. No queremos que nos tengan lástima. Somos iguales".