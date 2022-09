Maipú también contará con un Mercado Central

Maipú ambiciona con contar con su propio Mercado Central. Desde la comuna evalúan este proyecto como "de gran envergadura" y aseguran que este espacio generará alrededor de más de 500 puestos de trabajo en forma directa e indirecta.

Las estimaciones que realizan desde la comuna indican que este predio será inaugurado en los primeros meses del 2023 (febrero-marzo). La propuesta se ubica en Pescara 190 del carril Gómez S/N.



“El avance urbano sobre las zonas rurales — y la actividad económica que se desprende de ellas — nos propone una serie de desafíos que aún no han sido asumidos con una correcta planificación territorial y productiva”, remarcó Daniel Guerrero emprendedor de la iniciativa.



El desarrollador inmobiliario señaló que en Francia y en gran parte de Europa, como así también en diversos sectores de Latinoamérica, existe un diseño estratégico de economías productivas regionales con valor agregado destinadas no solo al consumo interno sino a un pequeño mercado de exportación con valor cultural propio.





Para Guerrero, Maipú cuenta con valiosos sectores productivos, de pequeña y mediana envergadura, que sostienen una plataforma de intercambio de bienes y servicios. Sin embargo, no hay canales claros para que los resultados de esa producción cumplan con dos funciones fundamentales: 1) Comercialización favorable en el mercado formal y 2) la adquisición de esos productos por parte de la población local y externa.



“En ese sentido, el Mercado Central de Maipú viene a cumplir un rol económico-social como punto de encuentro entre productores, comerciantes y consumidores para sostener una plataforma en la cual se asentarán los siguientes pilares de nuestro departamento”, indicó.



El emprendedor enfatizó que la iniciativa dará una oportunidad única de generar un punto de equilibrio en el precio entre productores locales y consumidores. Al no ingresar al mercado de mayor envergadura, los productos no tendrán el agregado de alquileres muy altos, logística extensa y competencia desleal con grandes conglomerados productivos; factores que hacen que actualmente el valor sea bajo para quienes producen y alto para quienes consumen.



“La preservación social de lo que se denomina La Familia Rural, sus métodos y sus costumbres, pilares fundamentales para la conservación del territorio productivo y del valor cultural que representa en una sociedad que necesita una expansión del desarrollo sostenible. La inclusión formal de la mano de obra interviniente como así también de los productos; cuantificando, calificando y cualificando cada uno de los emprendimientos y sus derivados”, comentó.