Biodescodificación: sanar para superar

Fabiana Arnold, licenciada en salud y consultora psicológica, habló en MDZ Radio sobre la biodescodificación: “Es un método para poder encontrar cuál es la causa de tu problema, de tu enfermedad, poder sacarla de tu inconsciente y al darte cuenta y trabajarla para poder sanar”.

¿Qué es lo que hay que codificar? “En realidad está todo codificado en el inconsciente. Entonces, lo más interesante es poder acceder a tu inconsciente para decodificar cualquier enfermedad, cualquier síntoma, problemas de pareja que se repiten”.

Para encontrar las causas de los problemas lo podemos hacer a través de tres libros de vida. Arnold cuenta que en primer lugar, “tenemos el árbol genealógico, todo lo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos o nuestros padres creyeron, pensaron, sintieron, re sintieron, enfermaron o no pudieron terminar de arreglar, nos pasa a nosotros como creencias, como programas, los cuales nosotros tendemos a repetir. ¿Cuál es la consecuencia? Si nosotros lo repetimos sin estar consciente de lo que estamos repitiendo, empezamos a tener enfermedades que no sabemos de dónde vienen, repetimos problemas de pareja, problemas laborales. Cuando podemos encontrar esa causa de de quién estamos repitiendo en el árbol, podemos dejar de repetir y sanar tanto nuestro árbol como nuestra vida”.

“Después tenemos una etapa que es muy importante en el ser humano, que es el proyecto sentido. Desde que decidió mi mamá y mi papá, consciente o inconscientemente, tenerme. Ese es nuestro proyecto sentido y todo ese momento en que estamos en el vientre materno todas las experiencias y emociones de mamá, las vivimos como propias y son nuestras primeras emociones. Por ejemplo, si mamá está muy triste mientras está embarazada de nosotros. Si sufrió alguna pérdida, eso nosotros lo vamos a tener como nuestra primera emoción. Y probablemente seamos personas que a cada momento reaccionamos con tristeza, con malestar y no sabemos de dónde viene. Y al tener nuestro trabajo en el útero materno y sanar nuestro proyecto sentido, podemos sanar esas primeras emociones. Este proyecto sentido dura hasta los tres años porque hasta esta edad el niño es uno solo con mamá”, explicó la especialista.

El tercer libro, contó la especialista que representa la vida actual, que son las experiencias cotidianas. “Cada parte del cuerpo tiene un vínculo con una emoción determinada, con una situación determinada. Las enfermedades, por ejemplo, para la especialista representan un programa con sentido biológico y tiene un para qué”.

“Si, por ejemplo, no encontramos la causa o sanamos las causas de esto y seguimos enfermos. Un ejemplo, una persona es asmática y no hay forma de encontrar la causa. Muchas veces, yendo a una vida pasada, podemos encontrar que esa persona murió en un incendio. Al darse cuenta de para qué o por qué es asmático ahora, sana. Nuestra alma es eterna, nuestra alma ha tenido muchas vivencias y muchas vidas y no entiende de hoy, mañana, pasado. Nosotros en esta vida tenemos el presente, el pasado, el futuro, para nuestra alma es un eterno presente. Y lo que yo no pude terminar de sanar en algún momento intentó terminar de sanar hoy”.

Para biodescodificar según la especialista, “no necesariamente tengo que estar enferma. Hay veces que las emociones que están todo el día con una persona, como la tristeza, la frustración e impotencia tienen que ver mucho con el proyecto sentido, con esas primeras emociones de la mamá, que son aprendidas y que las venimos repitiendo a lo largo de nuestra vida. Y también, por ejemplo, las relaciones de pareja tienen mucho que ver con el transgeneracional. Uno dice “porque siempre encuentro parejas tóxicas o no puedo estar en pareja o no pueden tener hijos”. Todo eso tiene que ver con sanar el transgeneracional, con ver qué es lo que nos está queriendo decir, qué es lo que tengo que sanar y soltar”.

Finalmente la especialista contó que siempre se trabaja con los tres libros, “pero hay enfermedades y conflictos que pertenecen más a uno. Pero es muy interesante poder sanar los tres libros. Tenemos que ir al pasado, para superar y sanar las cosas que se reprimieron o que no se pudieron decir y que luego se taparon”.