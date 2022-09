Axl Rose, un artista para hacer lo que se te cante

En el primer año de mi secundaria, 1990, se me acercó en el ómnibus un amigo cordobés que era nuevo en el colegio y que por suerte hoy sigue siendo de esos amigos transformados en hermanos. Me pasó un casete grabado de los Guns N´Roses que tenía el disco entero de "Appetite for destruction". Era un casete ordenado con todos los temas y al final había algunas otras canciones más acústicas que después me enteraría que eran de otro disco llamado mitad en vivo y mitad acústico llamado "GN´Lies".

Fue un flechazo a primera vista. O mejor dicho, como un balazo en el brazo, algo así. A esa pequeña edad ya me gustaban mucho los Rolling Stones y Bon Jovi. Y los Guns eran como un combo perfecto de ellos, con un agregado salvaje en sonidos e imagen de nenes malos nunca vista. Se veían realmente rebeldes, desaliñados y tóxicos. Como los Stones en su momento más destructivo de los años 70, o los Sex Pistols cuando surgió el punk.

También venían a patear y a liderar a todas las bandas de ese momento llamadas "Hair Metal Bands" que estaban buenas y me

gustaban, caso Motley Crue, Def Leppard Poison, Skid Row o Cinderella.

Poison, una de las bandas famosas de ¨Hair Metal Bands¨

Los Guns eran de otro nivel y si bien mantenían esos pelos cuidados, eran unos desaliñados y sacados. Los temas de ese debut con el tiempo me di cuenta que la primera mitad hablaban de temas más relacionados con "Guns", como la ciudad de la jungla, la heroína en "Mr Brownstone", un vino de caja barato como la marca "Nightrain", huidas de la policía en "Out to get me", o la vida bien fumados y rodeados de chicas en la ciudad paraíso. Y la segunda parte estaba más con su parte más de rosas y las mujeres y el amor, siempre a su manera: la historia tremenda de una amiga suya en "My Michelle" o el hitazo que le escribió a su novia oficial y los hizo famoso que es "Sweet child…" y "You are Crazy" o "Rocket Queen".

Después de esas primeras escuchas me compré el CD con la famosa tapa de la cruz y sus caras de calaveras. La primera portada original había sido censurada, era como una especie de robot detective investigando a una mujer que se la veía recién violada. Además de ser una imagen desagradable que solo le podía gustar a Axl, por suerte la tuvieron que cambiar a último por esta cruz que hoy es tan famosa como la lengua de los Stones.

La cruz más famosa del rock.

Justo cuando me enganché con su música, en el canal MUSIC 21 pasaban seguido un concierto en vivo de 1988 y ahí me volví loco viendo a la banda en vivo: con un Slash en cueros y unos rulos que tapaban sus ojos y siempre con un puchito prendido. El sacado de Steven Adler dándole como loco a la batería, con la onda de Izzy en guitarra y de Duff en bajo. Pero el que me hipnotizó como una serpiente de cascabel fue Axl: tenía un odio y una pasión en la manera de cantar que nunca había visto en mi vida. Le exigía al máximo a su garganta hasta llegar a niveles irrepetibles y bailaba como una serpiente de cascabel, dicho sea de paso.

El baile serpenteante de Axl.

Ahí empezó mi amor por los Guns de su mejor época. Encima mientras estaba descubriéndolos como adolescente enamorado, ellos ya estaban grabando y superando musicalmente todos los límites, con un disco doble que estaban craneando y que lo lanzaron separados por colores y lo llamaron Use your Ilussion. Y ahí gran parte del mundo se rindió a sus pies desde que escuchó el primer diálogo de "Civil War", sacado de una película vieja de Western. Ahora volvamos a ese primer recital histórico de la tele que varios de mis amigos tenemos en la memoria y cada tanto volvemos a él.

Quizás nunca lo viste, así que te quiero compartir "Rocket queen" uno de mis temas favoritos, en especial cuando a la mitad se

transforma en otra canción totalmente épica y donde se puede ver el lado más cancionero de la banda, con un Axl sacado y compenetrado, transformándose de a poco y quizás sin quererlo, en un futuro ídolo de masas adolescentes. Dos años después de haberlos conocido, vinieron por primera vez a Buenos Aires y llenaron un estadio de River Plate. Era mi primer recital: habíamos terminado el colegio, era diciembre y nada podía ser mejor. Fuimos con cinco amigos, uno se bajó a último momento, y llegamos como a las 11 de la mañana, ocho horas antes del show.

Teníamos una mezcla de adrenalina con nervios, excitación y miedito. Un trago de sensaciones adolescentes listo para probar. No eran bienvenidos acá, al menos por la prensa y el mismo presidente que los trataban de forajidos, amenazaban que se iba a armar bardo, que habían quemado una bandera de Argentina y les pedían a los padres que no dejen ir a sus hijos. Lamentablemente un padre hizo caso al presi y causó que su hija adolescente se suicide por no dejarla ir. Y después se pegó un tiró él. Malísimo todo. Todos los medios contra los Guns.

Ahora, los jóvenes, como en su momento debe haber pasado con Elvis, los Rolling o Bowie, estábamos como locos y cuanto más nos prohibían y más cosas malas decían de la banda, mayor eran las ganas de ir. Yo no me consideraba un rebelde pero ver a Mauro Viale diciendo que Axl Rose era un idiota porque hizo fuck you desde el hotel o a Chiche diciendo que es un ser siniestro, ¿cómo no te vas a cebar? Parte de los fans que hacían

carpa en la calle frente al

Hyatt.

La entrada nos habrá salido cincuenta pesos como carísima, y esperamos junto a una muchedumbre hasta que abrieron las puertas del Monumental. De teloneros estuvo primero Pappo y después subieron los Ratones, donde Juanse quiso imitar a Axl parodiándolo y poniéndose a correr por la gran pasarela. Pero la pasarela no estaba lista o Juanse no vio el final de ella y de repente desapareció del escenario como David Copperfield. La banda siguió tocando hasta que los muchachos se miraron entre ellos y con gestos tuvieron que cortar con todo. Juanse terminó hospitalizado y con una tremenda quebradura en la pierna. Volvió Pappo y luego más tarde arrancaron los Guns con "Welcome to the jungle" y nunca olvidaré ese salto unísono como una ola humana, al ritmo de uno de los mejores temas de la banda y que abría ese discazo. Axl no prendió fuego nada y hasta salió con la remera de Argentina. Lo que sí hizo fue parar un par de veces el concierto porque le tiraban pedazos de todo, hasta de inodoro. Axl rompiéndola en su primera visita.

El show fue inolvidable, a la altura de lo que sentí cuando vinieron los Stones por primera vez, y tuve la suerte de verlos cuando volvieron por segunda vez y también la descocieron. Hasta hicieron un set acústico en un sillón. En esa época estaba tan fan de Axl que usaba las camisas de leñador en la cintura. No me animaba a las calzas o al pañuelo, pero te juro que le pedía a Dios tener el pelo lacio para que me crezca su larga cabellera. Obviamente no me daba ni para los rulos de Slash.

Pasaron los años y Axl fue enloqueciéndose y luego volviendo locos a toda la banda que terminó separándose. Hay que recordar que la infancia de este muchacho no fue nada fácil. Cuando era bebé sus papás se separaron y su madre se casó con un reverendo. Un reverendo que resultaría reverendo hdp que lo abusaba sexualmente y lo fajaba de lo lindo por cualquier razón y más cuando lo veía escuchando rock a escondidas, que la consideraba del diablo. Una infancia más dura que el sonido de los Guns.

Mientras, el pequeño Axl que en esa época se llamaba William, iba obligado a la iglesia casi todos los días y hasta fue monaguillo. A la iglesia le sacó el jugo aprendiendo a tocar el piano y cantando en el coro. Y mientras, a escondidas escuchaba a Queen, los Stones, Led Zeppelin, Elton John y otras bandas que son la mezcla del sonido de los Guns: rock potente de Led Zeppelin, con Stones, Queen y una pequeña cuota de Elton (solo basta escuchar "November Rain"). Cuando fue adolescente y se enteró de que ese reverendo no era su padre biológico, se cambió el apellido a Rose y se transformó en un quinceañero oscuro. Todo lo sufrido lo hizo transformarse en un pequeño delincuente problemático que no paraba de bardear y caía en cana cada quince días. A partir de ese momento empezó a hacer lo que se le cantó la gana. Después conoció a su amigo Izzy Stradlin para armar una banda y el resto es historia. Axl Rose en su segunda casa.

Quizás ahora entiendas por qué está tan loco, o fue tan loco, este gran artista que pasaba a través de su poderosa gargante, del

susurro al chillido en segundos, del amor al odio, de la felicidad a la locura. Un Ying y Yang descontrolados y cruzándose

permanentemente. Que se ponía remeras de Charles Manson o de Jesús con frases como Kill Your Idols. Que maltrataba a sus parejas y a sus compañeros de banda y hacía lo que realmente quería con sus fans, managers y cualquiera que se le cruzara.

De hecho cuando los Stones estaban girando en 1989 y vieron que estaban los Guns que en esa época estaban haciéndose de a poco famosos, los invitaron a ser teloneros y a tocar un tema juntos. Como Axl era fana de ellos, dijo que sí, pero poniendo condiciones: solo subiría con Izzy su amigo de la infancia y también fan de los Rolling. Y sólo subirían al escenario si hacían ¨Salt of the earth¨. Jagger le dijo que nunca habían hecho ese tema en vivo pero Axl le dijo que era ese tema o ninguno (Y eso que ya habían hecho varios covers de ellos). Finalmente transaron y tuvieron que practicar ese temazo del disco Beggars Banquet y salieron juntos en un video que hoy se puede disfrutar y te lo quiero compartir porque es maravilloso.

Después del histórico Use Your Ilussion que da para un artículo aparte y un disco de covers más o menos, ya nadie se bancaba a Axl y quiso hacer la obra de su vida que tardó nada más ni nada menos que 16 AÑOS. En el camino se fue la banda y todos nos cansamos de esperar ese disco. Y cuando salió "Chinese Democracy" si bien no era malo, a mi particularmente no me mató y no le di mucha bola, quizás porque ya estaba escuchando otra música. Después de ese disco vino de visita un lunes de no me acuerdo el año, al estadio de Vélez Sarsfield con su nueva banda. Saqué entrada con dos amigos y cómo la pifiamos. La nostalgia nos convenció de que íbamos a sentir algo de lo que habían sido esos primeros conciertos. Pero nada salió como lo esperábamos. Primero tardó como tres horas en aparecer, pensá que encima era lunes. Segundo no se escuchaba su voz y tercero no conocíamos a nadie de su banda. Un diario lo tituló genialmente como ¨el karaoke más caro de la historia¨ dada la ausencia de la voz.

Mi fanatismo también fue decreciendo con los años. Por un lado descubriendo nuevas bandas y por el otro la locura de Axl, desaparecido y transformándose de a poco en una especie de freak con un estilo que ya no me llegaba. Había una época donde iba con trenzas y ropa muy pero muy rara. Y luego tocando fondo con la maldición de los rockeros que se transforman en tías abuelas. Axl transformado en la Tía María Marta.

Sin embargo, quien me quita lo bailado de esas épocas de oro, de esos cuatro años donde realmente fueron la banda más grande del mundo, al menos para mí. Tuve mi revancha hace unos ocho años donde fuimos con mi amigo Mati que me hizo descubrir a los Guns y sus hermanos. Fue un momento mágico con la banda de vuelta y un Axl más parecido al de mi adolescencia y con una voz recuperada. Nostalgia y magia, y nuevamente en la cancha de River. La revancha en River con la banda de vuelta en las pistas.

Ahora vienen en Noviembre y me los pierdo. Mala suerte, me colgué. Aunque me encantaría ir, yo ya los vi y me quedo con esos

recuerdos. Igual si alguno vende su entrada o no puede ir y me la quiere regalar, me re prendo eh.

Para terminar te dejo una playlist con una selección de lo que siempre fueron mis favoritas.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"