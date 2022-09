El pan es la única figurita difícil para los argentinos

La Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires emitió un duro comunicado en el que cargó contra el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, luego de que se conozca la noticia de que las figuritas del mundial son una cuestión de estado.

Matías Tombolini fue quien dio a conocer, por sus redes sociales, el encuentro que mantuvo con los representantes de Panini y la Unión de Kiosqueros. Además, informó que puso a disposición los "equipos legales y técnicos de la Secretaría de Comercio para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones" en el conflicto que enfrentan los kiosqueros por la falta de figuritas.

Algo que no cayó nada bien en los panaderos de la provincia de Buenos Aires, quienes lo hicieron saber a través de un comunicado titulado “No al pan, sí a las figuritas”. En el primer párrafo de la proclama, los panaderos bonaerenses salieron con los tapones de punta contra el secretario de Comercio Interior: "Cuando pensamos que lo habíamos visto todo, con estupor nos enteramos de que la Secretaría de Comercio, a cargo del Lic. Matías Tombolini, se reúne por faltas de figuritas del mundial. Alguien tiene los valores y las prioridades alterados y no somos los panaderos, los cuales bregamos por asegurar que el pan esté presente en la mesa de todos los argentinos"

MDZ habló con Raúl Santoandré, presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, quien no ocultó su enojo por esta situación: “Es una tomada de pelo. Tombolini tiene el derecho de reunirse con cualquiera y atender a todo el mundo, pero -se preguntó- ¿es lógico? Si es lógico. Pero se reúne con cuatro funcionarios para ver el tema de las figuritas., cuando lo urgente es que más del 50% de los argentinos no puede tener dos comidas diarias. Muchas familias pasan el día comiendo sólo pan al mediodía o a la noche. Es una tomada de pelo o realmente los valores están devaluados a tal nivel que un secretario de Comercio no se da cuenta de esto. No sabe que las prioridades de los argentinos pasan por otro lado”.

El referente de los panaderos bonaerenses agregó: “Esto es el reino del revés, interesan más las figuritas que el pan en la mesa de los argentinos”. Cuando se enteró de que el encuentro de Tombolini por las figuritas fue extenso, Santoandré exclamó, sorprendido: “¡Cuatro horas! Cuando se reunió con nosotros no llegó a estar una hora. Será porque la reunión con nosotros no arrancó bien y tuvimos algunos chisporroteos”.

Con una dura crítica a Tombolini, agregó: “Lo que uno ve a simple vista, es que el secretario de Comercio Interior es una persona que no tiene carisma. Es como que te mira de arriba, como si nosotros fuéramos los plebeyos”.

En tanto, luego del duro comunicado emitido por los panaderos de la provincia de Buenos Aires, fuentes de la Secretaría de Comercio Interior confiaron a MDZ la continuidad del Fideicomiso del Trigo y que se están regularizando los pagos con la industria molinera.

Mientras tanto, los panaderos siguen esperando que Tombolini los convoque a una reunión no sólo por la continuidad del Fideicomiso del Trigo, sino para hablar sobre el incremento que vienen teniendo semana a semana las materias primas utilizadas en la industria panaderil.