La importancia del humor en nuestra vida

La licenciada en Psicología Constanza Bonelli contó en MDZ Radio cómo el buen humor resulta “un mecanismo de defensa que nos permite sobrellevar situaciones complicadas. Esto se puede visibilizar en situaciones de crisis en el país, que desencadena una gran cantidad de 'memes virales'”.

El humor está vinculado según la especialista “con el nivel de represiones que maneje cada uno, porque el chiste es la liberación de algo inconsciente, doloroso que tiene que ver con la angustia, con la culpa, con el castigo, con cosas que no son agradables. Y quienes tenemos la facilidad para el humor tenemos como menos rígidas ciertas represiones, ya como un encuentro con este inconsciente menos conflictivo, quienes se incomodan un poco más con ciertos chistes o cierta ironía, sobre todo cuando el humor es sarcástico, irónico tiene más que ver con que hay una reflexión un poco más rígida. Y cuando te descarga este inconsciente de angustia, de culpa, de castigo, no lo toleran demasiado bien”.

Para Bonelli, el chiste permite por momentos liberarnos transitoriamente de lo doloroso, de lo que nos angustia. "Es un alivio inmediato, esto explicado psíquicamente. La sonrisa, el reírse, el efecto rápido de carcajada despierta hormonas que son las que contrarrestan las hormonas del estrés. Además son hormonas que generan efectos sedantes y analgésicos. Lo mismo que puedo explicar desde las emociones, lo puedo explicar desde el cuerpo”.

El humor desacertado

Muchas veces el uso de chistes pueden discriminar o herir susceptibilidades. En este sentido la especialista afirma: “Si genera el efecto de la risa quiere decir que está bien armado, que se utilizó la cantidad adecuada de sarcasmo y de de palabras inapropiadas para que sean tolerables, permitiendo la descarga de la angustia sin herir susceptibilidades. Cuando no está bien regulado, eso pasa a ser una agresión y nadie se va a reír, o la mitad no se va a reír o unos cuantos no se van a reír”.

Finalmente Bonelli afirmó: “Por supuesto que el sentido del humor es una construcción cultural y no puede no estar regida por la cultura actual. Entonces, lo que hoy nos puede dar gracia en una imagen, en un chiste, con palabras. Está directamente sostenido en los valores de hoy”.