Gabriel Rolón y la importancia de la palabra plena

A días de su paso por Mendoza, el reconocido psicoanalista Gabriel Rolón habló en MDZ Radio y dijo: “Cuando hablamos y no decimos nada, estamos utilizando la “palabra vacía''.

“Estamos acostumbrados a hablar por hablar, sin saber o sobre cosas que no son trascendentes o que no tienen nada que ver con nosotros . Cuando dos personas se detienen a hablar sobre dos artistas que se separaron matrimonialmente, yo me pregunto: ¿qué tiene que ver lo que se está hablando con la vida de esas personas?”.

“La vida nos propone que la transitemos de esta manera en la cual lo que nos pasa a nosotros tiene una importancia muy relativa o nula, justamente creo que el desafío está en que en algún momento nos podamos sentar, detenernos y pensar en quiénes somos, qué deseamos, si estamos donde queremos estar".

Además el psicoanalista puso en manifiesto hasta qué punto la palabra que habitamos es vacía: “Podemos estar todo un día con nuestra pareja compartiendo, pero surge la frase “antes de dormir quiero hablar algo con vos”, como si no se hubiera estado hablando todo el día. Tenemos que llamar la atención marcando que lo que vamos a decir ahora sí es importante”.

La palabra plena, según Rolón, es lo contrario a la palabra vacía, te compromete, genera consecuencias. “Me parece que es a lo que debe aspirar alguien que quiere que este recorrido que llamamos vida tenga algún sentido”.

Las redes sociales y el sinfín de expresiones

“El problema es que hoy el medio lo tiene cualquiera, incluso los que no tienen nada para decir o los que tienen cosas horrorosas para decir, que utilizan esta democratización de los espacios para herir o hacer catarsis. Uno se tiene que hacer cargo de sus emociones. Es fundamental que haya una apertura para que la gente pueda manifestarse pero debería ir acompañada de una verdadera autocrítica de cada uno de nosotros, para que cuando usamos esos medios que tan generosamente se nos abre hoy no lo convirtamos en un lugar peligroso”, concluyó Rolón.