Oficinas desiertas, desconcierto y dudas por el feriado nacional

El feriado nacional determinado a última hora por la Presidencia de la Nación tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, encontró por sorpresa a una gran cantidad de mendocinos que en horas de la maña se acercaron a las oficinas públicas dependientes de Nación, para realizar diferentes trámites. En algunos casos, la situación fue motivo de profundas quejas e incluso hubo adultos mayores y personas que llegaron a las oficinas centrales ubicadas en Ciudad desde departamentos alejados y que al llegar, encontraron las puertas cerradas.

Así, en las veredas de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), PAMI y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hubo bronca y desconcierto por la situación. Ocurrió que al llegar y encontrar rejas bajas y oficinas que desde afuera se notaron desiertas, muchas personas se enteraron allí mismo sobre lo sucedido en el país.

Muchas personas se enteraron que AFIP no atendía al llegar hasta las oficinas.

La situación dejó en claro que una vez más, que son los sectores más vulnerables de la sociedad los que terminaron más afectados. “¿Por qué es feriado hoy?, septiembre no tiene feriados”, expresó una mujer al ver las rejas cerradas en las oficinas de la prestadora de salud de millones de jubilados en el país. "No se han comunicado con nadie, llego acá y nos dicen que recién el lunes; uno pierde tiempo, pierde ganas", expresó una mendocina en la puerta de una de las oficinas de la Anses. Según detalló, recién el lunes podrá retomar el trámite que intentaba resolver hoy.

Oficinas de PAMI cerradas por feriado nacional.

“Por qué es feriado hoy, septiembre no tiene feriados”, expresó una mujer al ver las rejas cerradas.#PAMI #feriado #Mendoza @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/OjN797s0o4 — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) September 2, 2022

Justamente por eso, su sensación es de impotencia y bronca, tal como lo expresó a MDZ en el marco de un recorrido realizado para "tomar" el pulso al sentimiento de quienes no llegaron a conocer, por distintos motivos, los hechos críticos ocurridos en Buenos Aires este jueves por la noche.

"Me acosté a las 23 y no sabía que hoy era feriado", aseguró un mendocino jubilado que había llegado a las oficinas de PAMI; en tanto que en la entrada de la ANSES, las quejas también se hicieron sentir entre aquellas personas que solicitaron permiso en sus trabajos para realizar trámites. "Mi jefa igual me va a descontar el tiempo que no fui a trabajar por venir a Anses", comentó una mendocina que no pudo ocultar su desconcierto por la situación.