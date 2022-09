Confusión y ausentismo en las escuelas de Mendoza

El anuncio del presidente Alberto Fernández decretando el feriado nacional luego del ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó por sorpresa a toda la ciudadanía y a los gobiernos provinciales. En el caso de Mendoza, el gobernador Rodolfo Suarez optó por no adherir al decreto presidencial anunciando que las actividades dependientes de la administración pública provincial funcionarían normalmente, sin embargo, hoy las escuelas mendocinas registran altos niveles de ausentismo.

La actividad en las escuelas de gestión pública y privada de Mendoza se vio afectada a pesar del anuncio realizado por el gobernador Rodolfo Suarez sobre la no adhesión de la provincia al decreto presidencial emitido anoche luego de conocerse el ataque a la vicepresidenta. Esta mañana los docentes se encontraron con aulas prácticamente vacías en algunos casos y los padres manifestaron su descontento a través de los grupos de WhatsApp.

Los motivos por los cuales los padres y madres decidieron no enviar a sus hijos a clases son variados. Algunos manifestaron enojo por la falta de celeridad que tuvieron las autoridades de la provincia de Mendoza en comunicar que la actividad sería normal ya que la noticia se conoció pasada la 1:30 am mientras que otros decidieron no enviar a sus hijos en apoyo a la medida decretada por Alberto Fernández.

MDZ recorrió algunas escuelas de Mendoza y la actividad en el ingreso del turno mañana registraba una fuerte disminución. "Han asistido muy pocos niños. Creo que el ausentismo tiene que ver con una falta de organización en los hogares ya que la noticia de que había clases se conoció esta mañana muy temprano", manifestó una docente de Godoy Cruz. La misma situación se observó en escuelas de Luján de Cuyo y Guaymallén donde circularon imágenes de aulas prácticamente vacías.

"Me parece una falta de respeto toda la situación pero apoyo la decisión del gobernador. Anoche nos acostamos con la noticia de un feriado y esta mañana resulta que hay clases...Trabajo en el sector privado y no tengo forma de organizarme con los cuidados de mis hijos", contó una de las madres en la puerta de un colegio de la Ciudad de Mendoza.

Por otro lado, los grupos de WhatsApp de padres y madres se llenaron de comentarios y confusión en horas de la mañana. "No envié a mis hijos al colegio ya que me enteré de la decisión del gobernador cuando desperté para ir a trabajar", manifestó una de las madres y agregó "No estoy de acuerdo con el feriado pero no me quedó otra opción por una cuestión de organización familiar".

En diálogo con MDZ Radio, el gobernador Rodolfo Suarez explicó los motivos de la decisión adoptada por el ejecutivo provincial y aclaró que aquellas personas que no asistan a trabajar no sufrirán descuentos debido a que existe una confusión muy grande a partir de las medidas tomadas.

"Es una medida para manifestarse. Yo creo que habría que haber convocado una jornada de reflexión, pero trabajando. Hoy nosotros tomamos esa decisión en base a lo que teníamos a esa hora. Hoy el transporte y muchas escuelas ya están trabajando. El privado no va a dejar de trabajar por las pérdidas que se generan. Tomamos esta decisión porque a esa hora la gente ya había organizado todo para trabajar en el día de hoy", agregó.

Actividades suspendidas

Algunas instituciones educativas decidieron adherir al decreto a pesar de la decisión del gobierno provincial como es el caso de la Universidad de Mendoza mientras que la actividad en la Universidad Nacional de Cuyo se encuentra suspendida debido al feriado nacional.

La Rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez se sumó a lo expresado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) manifestando su rechazo por este acto de gravedad institucional y anunció que la Universidad tomó la decisión de reprogramar sus actividades en el marco del feriado decretado por Presidencia de la Nación. De esa manera, las unidades académicas, colegios secundarios, la escuela Carmen Vera Arenas al igual que las distintas dependencias de la UNCuyo permanecerán cerradas durante este día viernes. Otra de las instituciones educativas que decidió adherir al decreto a pesar de la decisión del gobierno provincial es la Universidad de Mendoza donde las actividades se encuentran suspendidas para esta jornada.