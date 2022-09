Ataque a Cristina Fernández de Kirchner: qué sienten los argentinos tras el intento de magnicidio

Sorpresa, tristeza, desconcierto, falta de entendimiento y bronca son algunas de las sensaciones que han experimentado los argentinos tras el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner y el posterior anuncio del presidente en el cual decretó feriado nacional este viernes 2 de septiembre.

Millones de argentinos ayer no salían del asombro al ver las imágenes en las redes sociales y medios de comunicación en las cuales se observaba como un hombre apuntaba con un arma a la vicepresidenta de la Nación. Aunque también un gran porcentaje no supo de lo sucedido hasta hoy. “Me sorprendió, no me enteré del atentado y del feriado hasta hoy a la mañana cuando me fui a trabajar”, expresa una mujer rumbo a su trabajo.

El ataque que sufrió Cristina Fernández despertó diversos sentimientos y generó debate entre los ciudadanos.

“Considero que el hecho producido contra la vicepresidenta, más allá de cualquier postura política, es un hecho gravísimo que merece la atención y la reflexión de todo el pueblo. Es, paremos la pelota y veamos para dónde vamos”, expresó Silvia minutos antes de dirigirse a la marcha en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner.

Otros manifestaron que lo sucedido anoche en Recoleta aumentó su preocupación por la inseguridad que hay en el país. “Me preocupa la seguridad que tenemos. Es algo que se estaba precisamente discutiendo”, expresó Roberto en relación a las últimas discusiones respecto a la custodia en la puerta del departamento de la vicepresidenta.

Por otro lado, hubo quienes sembraron dudas respecto al atentado. “Es poco creíble lamentablemente, en este país no se entiende si lo que pasó está armado o realmente fue verdad. Espero que se solucione pronto y que se pongan las pilas y trabajen para la gente y no para los medios”, expresó mientras preparaba su stand uno de los expositores de la feria de artesanos ubicada en el Kilómetro Cero en Mendoza.

Por su parte, Florencia Pérez, una joven mendocina que aguardaba para ingresar a su trabajo, expresó con énfasis “siento que es un círculo mediático, no puedo creer que haya tanta negligencia por parte de los guardias de seguridad de la vicepresidenta”.

La joven también manifestó su opinión sobre el discurso del presidente y la decisión de declarar feriado nacional: “Hubiese estado bueno que el presidente asuma responsabilidades respecto a la seguridad de la vicepresidenta porque es su compañera dentro de la política. Debería haber hecho una autocrítica y no fomentar las marchas”.

Otra mendocina que llegó hasta las oficinas de Anses también puso el foco en la violencia en Argentina y en la sensación de inseguridad que le generó lo sucedido, “aunque seas presidente o vicepresidenta no estas exento de nada. Nos tenemos que cuidar todos porque salís a la calle y no sabés si volvés a la casa”.

El debate que generó el feriado nacional

El presidente decretó feriado nacional para que el pueblo se manifieste por lo sucedido

Si bien el feriado fue declarado a nivel nacional, salvo en Mendoza y Jujuy por decisión de cada gobernador, no todos acataron lo expresado por el presidente y decidieron igualmente abrir sus comercios. “Está todo abierto acá, la gente no quiere saber nada ya, está cansada”, expresó Carlos mientras recorría las calles del barrio porteño de Villa del Parque.

El hecho de que este viernes 2 de septiembre haya sido declarado feriado nacional en repudio al ataque, también generó gran debate. Una gran parte del pueblo argentino considera que era necesario que este día fuese feriado para reflexionar por la situación actual del país y el atentado a la democracia. “El feriado es un llamado de atención que necesitamos para manifestar nuestro sentimiento frente a la democracia que está en peligro”, argumentó Ramiro.

Pero hay quienes, desde la otra vereda, consideran que la decisión de declarar feriado nacional fue tomada de manera espontánea y rápida. “No entiendo por qué es feriado, el país no está en condiciones para esto y además, gracias a Dios, no le pasó nada a la vicepresidenta. Creo que con una investigación hubiese sido suficiente”, comparte Isabel dueña de un kiosco de revistas ubicado en la Avenida San Martín y Peatonal Sarmiento de Mendoza.

Otros con un tono más elevado comentaron: “Es una falta de respeto por la cantidad de personas que sí mueren por la inseguridad que hay en el país. Entiendo la situación difícil que pasó la vicepresidenta, pero esto es algo que les pasa a muchos argentinos todos los días y no veo que hagan feriado nacional por eso”.

Ana, por su parte, considera que el foco no debe estar puesto en el debate sobre la necesidad de declarar o no feriado nacional este 2 de septiembre. “Centrarse en el “feriado Si” o “feriado No”, es restarle importancia a lo sucedido y al clima de intolerancia que se vive en la Argentina. Este hecho repudiable se está convirtiendo en otro argumento más para acrecentar la grieta, que también es alimentada por los medios de comunicación”.