La guía de uso estratégico del lenguaje inclusivo que propone otra mirada

Xumek, la Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos publicó una guía para el uso estratégico del lenguaje inclusivo y no sexista. Florencia Díaz, directora ejecutiva de dicha institución habló con MDZ Radio y contó de qué trata esta propuesta.

La especialista detalló que la guía propuesta brinda una alternativa para aquellas personas que son más reticentes al lenguaje inclusivo: “Nuestra idea es poder empezar a utilizar este lenguaje que ha sido tan controversial. El uso de la "x", la "e" o el arroba qué genera mucha discusión, porque la RAE no lo admite. Esta guía lo que nos enseña es cómo se pueden utilizar estos simbolismos pero también otras palabras que sirven para incluir a todo el colectivo. Por ejemplo, cuando hablamos de persona, cuando hablamos de "magistrados" o "magistradas", poder hablar de tal vez "el tribunal", cuando hablamos de los chicos, las chicas poder decir tal vez "les jóvenes". Decir “quienes están presentes” y no “los y las presentes'', reconociendo que hay muchas identidades y nosotros entendemos que lo que se nombra existe. Cuando nosotros dejamos de nombrar las cosas, pasan desapercibidas, lo que buscamos con esta guía, es brindar varias herramientas para su uso”.

La idea según Díaz es incorporar palabras que no hacen referencia a ninguno de los géneros, sino más bien a un colectivo en general. Sin la utilización de los dobletes, como "todos y todas" ya que es incorrecto también, según ella porque es una concepción binaria. "Poder utilizar otras referencias, otras palabras que no hagan esta especificidad a una cuestión binaria de género, es una propuesta superadora”, agregó.

“La propuesta radica en poder visibilizar todas las identidades al momento de hablar. Cuando hablamos por ejemplo de "nosotros" y es un espacio donde tal vez somos 20 mujeres y 1 varón. La masculinización llega como a esa parte del lenguaje, invisibilizando la presencia también de un montón de mujeres y de otras identidades en otros espacios” agregó la especialista.

En cuanto a las distintas opiniones en contra en base al uso de dicho lenguaje la especialista afirma: “El lenguaje es una construcción cultural. La cultura va cambiando y las demandas sociales también. Reconocer la existencia de otras identidades es un aspecto que tiene que ser incorporado en este lenguaje. El colectivo que trae esta demanda son los feminismos, que han sido tan cuestionados, que han revolucionado tanto y que ha generado muchas incomodidades y tantos debates .Entonces por eso justamente la guía es estratégica”.

El uso estratégico y una propuesta superadora

Finalmente Díaz recomienda una opción distinta en referencia a la guía: "Utilizar palabras que no hagan referencia a los sexos genéricos. Como cuando hablamos de las “personas” que incluye hombres, mujeres, personas no binarias, personas intersex, etcétera. Por eso hablamos de esta estrategia que propone no solamente el “la/los/les”, sino también otras palabras que nos permiten de una manera estratégica, visibilizar la existencia de otros colectivos que no lo han sido y que mueven la estructura, pero que no generan tanto rechazo como algunas otras. Es una propuesta para empezar a utilizar otras herramientas que nos permitan visibilizar y debatir también”.