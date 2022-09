El sentido mensaje de los feriantes tras el crimen de Emilio Giménez

Emilio Giménez fue asesinado de un disparo en el pecho en plena siesta el pasado jueves cuando salía de su lugar de trabajo en el Mercado Cooperativo de Guaymallén. El hombre tenía allí un puesto y esa tarde llevaba una importante suma de dinero. Según conocidos, la plata estaba destinada a reposición de mercadería y pago de sueldos. A pesar de que el efectivo no fue sustraído, el dato no deja de ser relevante en la causa ya que la lupa se ha puesto en la posibilidad de que este haya sido el móvil.

Desde la Unión Frutihortícola Argentina (UFHA) emitieron un comunicado lamentando el asesinato de Giménez y pidiendo justicia. El escrito también hace hincapié en el trabajo que realizan los feriantes y piden no darle especial relevancia al dinero que la víctima llevaba consigo. "Emilio fue un típico trabajador argentino, al cual muchos medios llaman 'empresario' y esa palabra tal vez no deje vislumbrar la verdadera realidad de los puesteros de los mercados de abasto de Mendoza", remarca el mensaje.

En esta misma línea, la UFHA indica que formar parte del mercado cooperativo es "trabajo duro" y que no conlleva ganancias económicas acordes. "No hay demasiados escritorios y el esfuerzo humano es el motor de toda la actividad, músculo y corazón, poco remunerado en casi la totalidad de los casos, pero gente que ama lo que hace y que cuando tiene oportunidad de cambiar de vida, no lo hace, porque ama la feria, así era Emilio, como todos nosotros", señalan.

El caso

Cerca de las 16.15 de este jueves varios disparos y un fuerte estruendo se escucharon en la calle Padre Manzano y Newbery de Guaymallén, en Mendoza. Cuando los vecinos salieron de sus casas vieron una camioneta estrellada contra una vivienda y otra abandonada a pocos metros. En el interior de la primera había una persona herida.

La reconstrucción que logró hacer la Policía, gracias a varios datos aportados por la gente de la zona, indica que una Toyota Rav color gris estaba con el motor en marcha pero detenida, en la calle Padre Manzano. Cuando se acercó a la Volkswagen Amarok, la víctima estaba hablando por celular con un amigo y al ver movimientos extraños le habría alcanzado a decir que iban a asaltarlo.

Fue entonces que el hombre chocó a la camioneta y rápidamente hizo marcha atrás para intentar escapar. Pero en cuestión de segundos, los tres ocupantes de la Toyota descendieron y con armas de fuego apuntaron contra el conductor de la Amarok. Un disparo certero le dio en el pecho al hombre, quien se desvaneció mientras la camioneta impactaba en el frente de una casa.