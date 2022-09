Influencers y Psicopedagogas: un aporte a la educación en esta era

¿Por qué el 17 de septiembre es el día de las psicopedagogas y psicopedagogos?

Se eligió esta fecha en conmemoración a la muerte del gran psicólogo infantil suizo Jean Piaget, que falleció en 1980. Piaget dedicó su vida al estudio del pensamiento, el lenguaje y la adquisición de conocimientos. Sus investigaciones sobre los procesos por los cuales los niños y niñas y las personas aprenden y desarrollan su conocimiento revolucionaron la educación.

La psicopedagogía es una disciplina que combina saberes de varias áreas, y trata con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales (por deficiencias cognitivas, ambientales o socio-culturales), la orientación vocacional, el armado de currículos y planes de estudios y el diseño de ambientes educativos. Los profesionales de la psicopedagogía pueden trabajar tanto en instituciones, como escuelas y colegios en cualquiera de los niveles, como también en consultorio, en investigación o en el desarrollo de políticas y planes educativos.

Jean Piaget



Hablan las psicopedagogas

Para homenajear a estas y estos profesionales entrevistamos a Victoria y Loreley, de @somospsicope, a Guillermina de @espacio.psicope y a Soledad de @sole_psicope para que nos cuenten qué es lo que más les gusta de su trabajo y cómo usan las redes.

Victoria Maseras y Loreley Arizmendi

Son las creadoras de Somospsicope (@somospsicope en Instagram, con 21.1K de seguidores), un espacio de intercambio, difusión y formación profesional acerca del Neurodesarrollo infantil y la Psicopedagogía.

¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo?

Lo que más nos gusta es nuestro trabajo en salud pública. Allí nuestro rol implica acompañar a las infancias y sus familias no sólo en los aprendizajes, sino también para generar transformaciones en las realidades sociales y mejoras en la calidad de vida y condiciones de salud de las personas.

¿Cuál creen que es el mayor desafío para su profesión actualmente?

Creemos que el mayor desafío para nuestra profesión actualmente es cuidar a otros y cuidarnos a nosotros mismos, en un contexto sociocultural y económico en crisis luego de una pandemia mundial.

¿Cómo empezaron con la cuenta de Instagram, que beneficios le ven al uso de las redes para su trabajo?

La cuenta la empezamos hace 4 años con el objetivo de crear un un espacio de intercambio, difusión y formación profesional acerca de la psicopedagogía y el neurodesarrollo. En nuestra cuenta además compartimos muchos recursos y herramientas para el trabajo diario en la clínica psicopedagógica y aportes desde la salud pública.

Gracias a las redes sociales hemos podido dar a conocer nuestro espacio de forma masiva, conocer y armar redes con muchos colegas y emprendedores de todo el país.

¿Cómo crees que te ayudan las plataformas lúdicas como Wumbox?

Las plataformas lúdicas como Wumbox son un gran aliado para nuestro trabajo diario en el consultorio. Cuentan con recursos, que además de perseguir objetivos específicos, son sumamente entretenidos y motivadores para nuestros pacientes.

Guillermina Ferrá

Es licenciada en Psicopedagogía, especializada en Neuropsicología Infantil del Aprendizaje y creadora de Espacio.Psicope (@espacio.psicope en Instagram, con 39.2K de seguidores).

¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo?

Lo que más me gusta y disfruto de mi profesión es la amplitud en el campo laboral. Actualmente desempeño mi rol como Psicopedagoga en diferentes ámbitos (organismo internacional, consultorio privado, docente universitaria) y eso me entusiasma y me desafía constantemente porque no se vuelve una actividad rutinaria sino que cada día es un nuevo desafío. Realmente las y los profesionales de la Psicopedagogía nos encontramos con una gran diversidad de propuestas laborales que nos invitan a estar constantemente actualizados para poder intervenir de manera eficiente y precisa en cada una de ellas.

¿Cuál creen que es el mayor desafío para su profesión actualmente?

El mayor desafío al que nos enfrentamos constantemente desde la Psicopedagogía es pensar en nuevas y mejores estrategias para lograr aprendizajes significativos. Desde esta profesión llevamos a cabo funciones preventivas y asistenciales en relación al aprendizaje y, en este sentido, tenemos el desafío de descubrir las fortalezas de las personas y el por qué de las dificultades que se presenten en este proceso. Asimismo, otro desafío son los constantes cambios sociales, económicos, culturales, educacionales, de salud, etc. que nos atraviesan y por ello debemos tener la capacidad de ser flexibles, reinventarnos y formarnos continuamente.

¿Cómo empezaron con la cuenta de Instagram, qué beneficios le ven al uso de las redes para su trabajo?

Con la cuenta de Instagram (@espacio.psicope) comencé en el año 2020, justo un mes antes de la Pandemia, con el objetivo de compartir mi día a día profesional. Sentía que era una buena posibilidad de mostrarle a la gente que la Psicopedagogía no sólo estaba presente en escuelas o en consultorio sino que podríamos estar donde quisiéramos, ya que el aprendizaje nos atraviesa en todas las etapas de la vida y, donde haya personas aprendiendo, podrá haber un profesional de la psicopedagogía acompañando. Asimismo, tenía la necesidad de compartir mi entusiasmo y orgullo por la profesión que elegí y contagiarla! Fue una gran decisión ya que me abrió las puertas a una gran comunidad de personas hermosas, con las cuales compartimos virtualmente nuestra pasión por la profesión. Hoy Espacio Psicope es una marca registrada y un trabajo más al cual le dedico esfuerzo, tiempo, conocimientos y entusiasmo porque genero contenido de interés sobre distintas temáticas, trabajo con marcas nacionales que me envían sus productos o propuestas para publicitarlas, hago mis propios materiales digitales y dicto cursos de capacitación a través de mi propia plataforma.

¿Cómo crees que te ayudan las plataformas lúdicas como Wumbox?

Las plataformas lúdicas como Wumbox son una GRAN herramienta para utilizar en nuestras sesiones, clases o en casa porque son una gran puerta de entrada al aprendizaje de manera divertida. Desde la Psicopedagogía, esta plataforma nos permite planificar y seleccionar actividades que se ajusten a la individualidad de cada persona con la que trabajamos y tener un seguimiento de su evolución. Esto es fundamental para poder observar si las actividades que estamos proponiendo son adecuadas o si debemos ajustar las mismas teniendo en cuenta el perfil individual para que las actividades sean realmente significativas.

Soledad Barreto

Es profesora y licenciada en Psicopedagogía, especializada en neuropsicología infantil del aprendizaje y educación emocional y creadora de la cuenta @sole_psicope en Instagram, con 19.7K de seguidores.

¿Qué es lo que más les gusta de su trabajo?

Lo que más disfruto de mi trabajo es el encuentro, con el paciente, con el consultante, con el estudiante, con los colegas. Sin duda lo que más me gusta es el aprender de otros y con otros, es lo que más disfruto.

¿Cuál creen que es el mayor desafío para su profesión actualmente?

Creo que el mayor desafío actualmente es el de dar a conocer la disciplina, el de valorizarla, y visibilizarla aún más, mostrar sus alcances, y todos los ámbitos nuevos en los que se puede aplicar. Ese es el mayor desafío y lo que más me motiva.

¿Cómo empezaste con la cuenta de Instagram, qué beneficios le ves al uso de las redes para su trabajo?

La cuenta de Instagram nació en 2017 con el objetivo de visibilizar y mostrar lo que hacemos los y las psicopedagogos y psicopedagogas. La intención era llevar la disciplina a lo más cotidiano, llevar el aprendizaje a la vida diaria, mostrar que no está solo en la escuela. Con la pandemia, la cuenta se volvió más popular, con un alcance mucho más fuerte, pero en principio tuvo que ver con ese desafío de acercar la psicicopedagogía a un público que quizás no sabía que existía.

¿Cómo crees que te ayudan las plataformas lúdicas como Wumbox?

Wumbox fue un gran aliado. Econtré en una plataforma mucho de los materiales que necesitaba para el trabajo online y después lo pude trasladar al trabajo presencial. Fue un gran descubrimiento porque encontré una lógica en la propuesta, una secuencia didáctica que permitían relacionar los materiales digitales con los objetivos de tratamiento y hacer un seguimiento de los tratamientos de los pacientes. Sin dudas fue un gran aliado, con una propuesta muy creativa.