El cambio en las relaciones y en nuestra psiquis que genera el mundo online

La psicoanalista Constanza Bonelli explicó en MDZ Radio cómo la vida online influye en nuestra psiquis y por ende en cómo nos relacionamos con los demás.

¿Cuánto cambio significa para nuestra psiquis la vida online?. “Muchísimo, el mundo virtual implica la incorporación de un espacio diferente en donde nos comportamos de un modo distinto y nuestro psiquismo tiene que responder a eso”, explicó la psicoanalista.

Nuestra psiquis está siendo atravesada según la especialista por emociones que hoy tienen otros parámetros, que están atravesados por la vida virtual. "Hay gente que se pone mal por un like o porque alguien no dio like. En este sentido, se comienzan a valorar cosas distintas a las que se valoraba antes”, explicó.

En el mundo virtual, Bonelli explica que todo se rige por la imagen y la aceptación de lo que se ve con poca profundidad. La característica de la era digital es que es globalizada y no podemos tomar dimensión ni con cuánta gente entramos en contacto. "La vida digital está generando vínculos muy distintos a los que son presenciales, tiene una liquidez, una liviandad enorme. Y esto tiene cosas a favor, pero también cosas en contra, porque si bien pareciera que no sólo al globalizar la manera de vincularnos nos amplía, nos permite más opciones, la verdad es que termina generando lo contrario. Esto lo pudimos ver en la pandemia, en donde lo digital fue la única manera de comunicarnos, pero en una contracara de tolerar el aislamiento, donde hubo un descorporización y un corrimiento de lo que es el cuerpo”.

Elegir qué mostrar

Una de las características de las redes sociales es la creación de un ser "que se supone que somos nosotros,pero que en realidad es un aspecto de nosotros. Con tan solo armar un perfil en Instagram o en cualquier red social, uno elige lo que quiere mostrar y al elegir lo que quiere mostrar, deja de lado todo lo que no. Entonces, de alguna manera somos y no somos nosotros. No somos completamente el que se muestra. Entonces eso condiciona muchísimo el modo de percibirnos. El modo de acompañarnos", sostuvo la especialista.

Para la psicoanalista, nosotros seguimos siendo los mismos "pero si cambian los valores, inevitablemente cambiamos". Y la prioridad en la actualidad es afirmar nuestra existencia en base a estar presentes en la virtualidad, en las redes sociales, porque si no, no existimos. Entonces cambia el modo en que nosotros creamos valores de de conducta, de comportamiento”, sostuvo.

Falta de empatía

Además, la especialista diferenció la forma de vincularse presencialmente, que implica tener en cuenta al otro y que el otro me tenga en cuenta a mí. "Hay una modificación en en nuestra manera de responder, por ejemplo, a las demandas del otro y que el otro responde a las mías. La característica de la era digital es que la respuesta tiene que ser gratificante sí o sí e inmediata, porque si no se busca un nuevo objetivo. En cambio, en las relaciones presenciales previas a la era digital estábamos obligados a relacionarnos más considerando al otro. En esta manera actual la empatía casi ni existe. El cuidado por el otro no existe porque el otro está descorporizado y nosotros mismos lo estamos”.

La especialista afirma que la vida cambió gracias a la era digital para mejor. “Pero el psiquismo tiene que adaptarse a nuevas modalidades y que en esta nueva modalidad también hay cosas a las que hay que tenerle cuidado. Tiene también características negativas. El otro es un otro muy desconocido. Entonces es más difícil entenderlo, respetarlo, tener empatía".

"Lo podríamos llamar el nuevo malestar en la cultura. Todo lo que se desprende de esta sociedad, del espectáculo, de las gratificaciones inmediatas cuando no se dan, de que todo vale porque total nadie me conoce. También podemos decir que lo mejor que nos puede pasar es el crecimiento, la evolución y el desarrollo de la tecnología. Pero también tenemos que saber que implica adaptaciones, modificaciones del ser humano y pensar en discusiones éticas permanentemente”, cerró la psicoanalista.