Polémica: taparon tres murales de ReSinFiltro y desataron el enojo de sus fans

ReSinFiltro es un artista que pinta murales de personajes de la década de los 90. Sus obras se han vuelto parte de la Ciudad de Mendoza. Esta semana, por un error de la municipalidad, varios de sus murales fueron rapados, lo que generó enojo en los mendocinos que se han acostumbrado a este arte que embellece la ciudad.

Todo comenzó cuando un grupo de trabajadores que limpiaba las veredas de la calle Colón borraron tres murales del joven artista. Esto no cayó bien a los mendocinos que se han acostumbrado a toparse con estas obras de arte y criticaron duramente la decisión de la municipalidad.

Las obras que fueron tapadas con un gris oscuro son tres: Angélica Pickles y Carlitos Baldosa, de los Rugrats; el "Chico del Pórtico", de "¡Oye Arnold! y uno de los personajes con los que empezaron esta serie de murales, el famoso "Hombre Paloma", también de "¡Oye Arnold!".

Kevin Suárez, popularmente conocido como ReSinFiltro, contó a MDZ que no es la primera vez que es "tapado" y explicó qué sensaciones tuvo cuando se enteró: "Sentí un poco de pena y bronca porque ya me pasó una vez en 2019. Ya estoy acostumbrado a que me tapen porque el mural es así, efímero. Lo que me da bronca es que lo hagan desde la ignorancia".

ReSinFiltro dijo que en varias ocasiones las personas mandadas por la municipalidad, para hacer tareas de limpieza, "no saben distinguir el arte del vandalismo" y "meten todo en la misma bolsa". "Ya me pasó una vez, me dijeron que no iba a volver a pasar y tres años después sucede de nuevo", agregó.

Mucha gente se puso en contra de la municipalidad, pero Kevin dijo que desde el municipio una mujer se contactó con él para pedirle disculpas: "Dijo que había un malentendido con la empresa que está arreglando las veredas". Además, contó que la municipalidad le preguntó si tenía algún mural en las próximas veredas que se arreglarán.

El mural del "hombre paloma" es uno de sus favoritos por lo que confirmó que será nuevamente pintado. ReSinFiltro dijo que este personaje es uno de los más queridos e incluso tiene un tatuaje de él.

Fuente: @resinfiltro

El antes y el después del mural de el "hombre paloma"

El hombre paloma fue de las primeras obras de ReSinFiltro, el inicio de todo. "Es un personaje que apareció en un solo capítulo, pero marcó mucho. Tiene mucha personalidad, me lo imagino como una persona real, estoy seguro que se han basado en alguien real. Además, el hombre paloma es más o menos con quien inicie esta temática de llenar de personajes de los 90 toda la ciudad, fue el primero que tuvo mucho reconocimiento y a partir de ahí dije 'wow que loco sería empezar a pintarlos'". El hombre paloma y Arnold

"A mí me encanta salir a pintar, me divierte mucho porque amo lo que hago", dijo ReSinFiltro y agregó: "Después de pintar yo me voy y ya como que pertenece a la ciudad, pero después andando por las calles e ir encontrándolos la verdad que me parece muy satisfactorio me encanta ver la ciudad repleta de murales ya sean míos o de otros colegas. Me gusta ver a la ciudad pintada y muraleada con arte urbano. Esto habla de una ciudad culturalmente despierta".

ReSinFiltro no solo pinta murales, sino que también tiene su marca de ropa. Quienes deseen conocer su mercancía pueden hacerlo en su cuenta de Instagram @resinfiltro.