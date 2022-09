Kate Tempest, un artista para aceptarte tal cual sos

Una vez más vuelvo a esta sección compartida donde le pido algún artista amigo que me recomiende algo, sea nuevo o no. En este caso le escribí a Fede Cabral, gran amigo y músico que hace mucho que no veo pero que quiero y admiro mucho. Hemos

compartido mucha música, incluso hemos tenido un programa radial que aún recuerdo con mucho cariño, llamado ¨La Trinchera¨ en FM La Tribu. Ya en ese programa junto a un tercer melómano, el gran Philippo, cada uno traía música para recomendar a la audiencia y también a nosotros, ya que ninguno sabía con qué iba a venir el otro. Fede casi siempre me sorprendía con varios artistas que yo no conocía, nueva para mis oídos.

Si en algo coincidimos desde el primer día fue en esa búsqueda incesante de buscar canciones que nos gusten y querer compartirlas con la gente que nos cae bien. Con su propia música también es un Indiana Jones, un investigador serial. Nunca se repitió, desde su ex banda San camaleón y luego con sus discos solistas, donde cada uno es un viaje diferente tanto hacia su interior como hacia lo sonoro (Sí, Plexo Solar, Wu y Casa de Piedra). Antes de pasar al artista que me recomienda Fede, yo te recomiendo un paseo por el universo de este compositor y productor musical curioso como pocos, que acaba de lanzar ¨Neuroscisne¨, un soundtrack instrumental con música compuesta y grabada como instalación sonora para que se oiga durante tres meses en la Galería MCMC de Buenos Aires

Fede Cabral con la mirada inquieta y curiosa de la búsqueda

permanente.

Pasaron diez años de ese pequeño y hermoso programa de radio y una vez más, me trajo un artista que nunca escuché nombrar y estoy escuchando en este momento mientras escribo. Se llama Kate Tempest y lo primero que escucho es una voz de mujer haciendo low hip hop inglés que me hace acordar a la gran banda The Streets, pero no quiero empezar a cometer el error de empezar a comparar sin escuchar y quiero que Fede que ya la escuchó lo suficiente para recomendarla, hable por mí. Lo que sí me llama la atención antes de conocer algo de su historia, es la portada de su último disco, que necesito compartírtela como tráiler de esta artista.

The Line is a Curve, último disco de Kate Tempest.

Lo primero que me cuenta es que Kate Tempest es una mujer adulta, no es una nueva cantante. No sabe exactamente la edad, se

imagina que treinta y largos. ¿Cuarenti? Duda sin la necesidad de Googlear. No sé exactamente la edad, ¿treinta y largos? Cuarenti... No creo que haya que googlear todo, a veces es mejor mantener un poco de misterio, sobre todo con los artistas. Primera gran enseñanza hacia un googleador serial que no se quiere perder nunca el datito. Ahora de lo que sí está seguro es que esta esta mujer sabe de batallas perdidas, tiene esa experiencia que nunca vas a tener a los veinte. Yo mientras leo lo que me recomienda voy por el tercer tema y ya me enganché, una vez más lo lograste Fede. Necesito saber más de Kate y el artista recomendador invitado me dice que su sonido podría entrar en la batea de Hip Hop Inglés (acaso el mejor hip hop) y mientras yo afirmo dándole la razón y también moviendo mi cabeza al ritmo de un tema que se llama ¨Theme for Becky¨ que te paso esta versión en vivo para que vos también estés de acuerdo.

Además de Hip Hip, me escribe que también entra en la categoría de ¨Spoken word¨ esa mezcla de poesía y recitar, que ella

acompaña con excelentes beats, mientras surfea la ola del Groove. Aunque no entendamos tanto inglés, la entendemos igual. No solo porque su pronunciación británica es clara y redonda, sino porque te hace sentir lo que canta.

Hip Hip Inglés del bueno, y de paso para estudiar inglés.

No le había pedido una canción pero fiel a su estilo, me recomienda ¨No Prizes¨ (Perdón amigo por mi ansiedad de arrancar con otra y hasta recomendar hace no más de un par de oraciones otro tema). Pongo play a ¨No Prizes¨ y Fede me cuenta que es un tema que habla sobre la esperanza en la frustración y la derrota, en clave Rocky Balboa en la 4, entrenando en la nieve rusa. Contra todos. Una artista frustrada por la realidad adversa que igual se levanta y se va a pelear, aún dudando.

Me pasa letra del tema recomendado, que una parte dice algo como:

“Yo era divertido” me dice.

“Un auténtico espíritu libre.

Pensaba que la música me iba a proteger.

Cantaba en todos esos bares y cantaba en la calle.

Pero nunca triunfé, mi golpe de suerte nunca llegó.

Nunca pude llegar a los grandes reflectores.

Y ahora siento que mis mejores días ya pasaron.

Y tengo miedo de que sea demasiado tarde.

¿Ya es demasiado tarde?”

Aclara que esto dicho en un inglés con muchísima onda y gracia sobre un hermoso beat hip hopero. No hay nada más lindo que hip hop en inglés, es otro sonido. No sé si lo escuchaste.

Hip hop en vivo y en inglés.

Por último y no dato menor, sino el más interesante, me cuenta que Kate Tempest acaba de cambiar su nombre a Kae Tempest, ya que se asume como no binaria. Y me confiesa que suerte que lo googleó a último momento. Nos dice que la disfrutemos. Yo ya lo estoy haciendo. Y perdón que cometa el vicio de Googlear pero quiero agregar este copy paste que compartiré, de lo que subió en sus redes acerca de su cambio: “He estado luchando por aceptarme tal y como soy durante muchísimo tiempo. He intentado ser lo que pensaba que la gente quería que fuera para no arriesgar rechazo. Este modo de esconderme ha llevado a todo tipo de dificultades en mi vida. Y este es el primer paso hacia conocerme y respetarme mejor. Me ha encantado Kate, pero estoy empezando un proceso y espero que me acompañen” De Kate a Kae y deja de identificarse como ¨ella¨

Para terminar no hay playlist, directamente te mando a su perfil a que la descubras como yo lo estoy haciendo ahora. Todos los

temas están buenos y una vez más, gracias ¡Fede por traerme un sonido nuevo a mis oídos!

Cuando quieras dale play a esta playlist y nos vemos en la próxima ceremonia.

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".