Qué es el estrés postraumático y cuáles son sus síntomas

Primeramente el especialista de salud mental de MDZ Radio, “Chepo Villapriño” definió que este fenómeno ocurre luego de un trauma psíquico. Esto último es “toda aquella situación de la vida que genera una situación de crisis, de conflicto muy grave, severo y extremo, al punto que la persona en algún punto quiere, desea hasta morir por esa situación traumática. Una situación que deja absolutamente descolocada a la persona es un trauma en general”.

Luego de que ocurre una situación traumática muchas veces surgen una serie de síntomas qué se le llaman “estrés postraumático”, según indica el especialista: “Este conjunto de síntomas que aparecen al mes o posterior al mes, de cuando esa persona tiene una situación traumática que pone en riesgo su vida. En un primer momento, el estrés postraumático se lo vinculaba estrictamente a la guerra, a las situaciones de conflicto bélico. Pero hoy por hoy, el estrés postraumático tiene que ver con un montón de situaciones traumáticas en la cual la persona se siente amenazada. Por ejemplo, las crisis económicas severas, como la del 2001, generaron estrés postraumático, situaciones de robo violento sin que esté en riesgo la vida específicamente puede generar un estrés postraumático. Hasta situaciones vitales pueden generar estrés postraumático porque no tiene que ver con el trauma, sino con que la persona”.

“Luego del trauma la persona se acomoda, se adapta, pero al mes el cerebro de esa persona se proyecta y empieza con síntomas realmente intensos. La persona queda traumada, se va recuperando en ese mes, va elaborando la situación de trauma y al mes o después del mes el cerebro hace eclosión y vuelve a la situación traumática”, explicó el especialista.

Síntomas

Revivir el evento traumático

"Lo reviven, lo pueden revivir varias veces al día, lo cual es invalidante, es terrible. Es como estar viviendo cuando te asaltaron 4/ 5/ 6 veces por día" afirma Villapriño.

Síntomas disociativos

Es cuando la persona siente completamente o parcialmente elementos de despersonalización. No se siente totalmente él o ella, siente que lo que lo rodea, la habitación, la casa, no es la misma casa que siempre, que las personas con las que interactúa no son las mismas de siempre. Se siente extraña internamente. Todos esos son síntomas disociativos. Hay síntomas más graves o más extremos. Pueden llegar a ver síntomas tan, tan fuertes que hasta parecen cuadros delirantes. Y en realidad, es un estrés postraumático.

Finalmente el especialista afirmó: “Hay personas que pueden generar traumas en situaciones vitales de la vida, cuando teóricamente no lo son”.