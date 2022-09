Ricardo Montaner y un gran elogio a los Enanitos Verdes

Ricardo Montaner conversó con MDZ Radio días previos a su show. Habló de su nuevo albúm y el homenaje a Marciano Cantero.

El famoso cantante manifestó lo importante que son sus fanáticos: “Que la gente me quiera me hace muy feliz. Se los decía a los participantes de La Voz Argentina que lo más bonito de todo este trabajo es proyectarse para dentro de 20 años. Cómo se ve un artista nuevo más tarde. Eso es lo que hago cuando veo a un artista nuevo”.

En cuanto a su nuevo disco Tango, expresó: “Mi álbum es un homenaje a la Argentina. Yo me crie en Venezuela pero por supuesto que sostengo y mantengo la actividad cultural argentina. Este disco ha dado pasos en mi carrera trascendentales, pero también en lo que al tango se refiere, llevarle a la gente que oye mi música esta modalidad de canciones, para mi ha significado mucho”.

Además habló sobre el homenaje que se le hizo a Marciano Cantero en La Voz Argentina: “Cuando hablamos de la memoria colectiva yo siento que Los Enanitos pudieron cruzar fronteras de manera impresionante. De hecho no los vieron venir, yo siento que la música de ellos fue metiendose y cuando se quisieron acordar eran ídolos en toda iberoamérica. Me conmovió mucho cuando me enteré de su muerte y no pude evitar que eso me contagiara y quise homenajearlo. Cuando un músico se va para el cielo todos los músicos estamos de luto”.

También contó que si su participante del programa La Voz llegaba a la final, cantaría Lamento boliviano esta noche.

Finalmente Montaner confesó que durante su estadía en Mendoza, además de brindar su show, se quedará unos días a disfrutar el suelo mendocino “me pienso quedar un par de días en Mendoza de luna de miel. Voy a ir a cantar y después me voy a quedar de honeymoon con mi esposita”.