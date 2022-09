El emotivo video de Esteban Bullrich con Nicolás, uno de los 10 mejores estudiantes del mundo

Seguramente este sea un momento inolvidable en la vida de Nicolás Monzón. Tal vez este momento sea uno de esos que llaman a hacer una pausa, mirar para atrás y celebrar todos los pasos dados en un camino atravesado por incertidumbres y descubrimientos. "Sí, creo que soy un poco nerd", dice riéndose Nicolás, que tiene 25 años y un sinfín de proyectos. Acaba de ser reconocido por la Fundación Chegg entre los 10 mejores estudiantes del mundo. La noticia se la dio el exministro de Educación, Esteban Bullrich, en el marco de un emotivo encuentro.

Compartió con otro argentino, Áxel Córdoba, el honor de integrar la lista de los 50 preseleccionados para el Global Student Prize que entregan Fundación Varkey y Chegg. Unos 1.700 jóvenes de todo el mundo completaron la postulación al premio. "El formulario era bastante largo e implicaba resumir la vida -prácticamente- en unas cuantas preguntas, además de cargar documentación y certificados", recuerda Áxel en diálogo con MDZ y Nicolás asiente. Agrega que se enteró del premio por Carmen Sicardi, directora de una fundación en la que él trabajó y a quien le agradece por haberlo impulsado en distintos momentos de su vida. Ella fue, de hecho, quien escribió la carta de recomendación que exige la solicitud.

"Había un montón de razones a nivel educativo por las cuales estaba motivado a anotarme", dice y sigue: "Conocía muchas cosas que se podrían mejorar (en la educación). Como estudiante presté mucha atención a cosas que son importantes: vi personas que comenzaron la universidad, otros que estaban tomando al decisión de estudiar o no y algunos que ni siquiera llegaban a poder estudiar pero por falta de recursos. Entonces, para mí, esta es una oportunidad de decir que existen posibilidades y eso me interesó muchísimo".

Nicolás Monzón y Áxel Córdoba, seleccionados entre los 50 mejores estudiantes del mundo

Nicolás podría haber sido uno más entre tantos chicos y chicas argentinas que empiezan a trabajar cuando egresan del colegio. Estaba en el último año de la secundaria y la universidad estaba a años luz de ser una posibilidad para él. Pero en una visita a UADE -mientras bromeaba con sus amigos acerca de lo imposible que sería acceder- se enteró de que había becas para alumnos. Como si fuera que alguien hubiera encendido una llama, la posibilidad de ser universitario empezó a iluminarse (y con el tiempo, a hacerse real). Eso hace que esté comprometido con acercar oportunidades a quienes no las tienen (o creen no tenerlas).

Dice que siempre le llamó la atención la ciencia. "Si miro para atrás, recuerdo que siempre estaba con una libretita anotando ideas -hoy capaz uso el celular con el mismo fin-. Es más, recuerdo que, de pronto, mi mamá me retaba y yo capaz agarraba una hoja, la hacía un bollito, me la metía en el bolsillo y después la usaba para anotar cualquier idea que se me ocurriera", cuenta.

Muchos años después sigue anotando idea y dudas. Inquietudes a las que llega a través de las matemáticas, disciplina en la que se formó y que está convencido de que es fundamental en la vida cotidiana. Tanto que cuando tuvo la oportunidad de pasar del rol de alumno al de profesor usó la estrategia de despertar interés. "En la primera clase los alumnos tenían que decir qué videojuego querían crear y al final del curso lo llevaban terminado. En el medio se ponen en juego un montón de operaciones y cálculo para que ocurra lo que uno quiere: que los personajes avancen de una forma, que las cosas se transformen en un sentido. Y para eso se necesitan las matemáticas", dice apasionado.

Nicolás Monzón junto a su mamá y a su abuela, "culpable" de su amor por las matemáticas

La aplicación al premio de Fundación Varkey y Chegg lo llevó a mirar momentos clave en su vida. Uno de ellos fue un regalo que le hizo su abuela y que podría haber pasado inadvertido pero tuvo mucho que ver en el despertar de su vocación. "Mi abuela me dio un libro matemáticas que fue el que despertó mi cariño por las matemáticas, el motor o el impulso que necesitaba para decir 'bueno, esto es lo que yo quiero en la vida'". Estudió otras cosas: informática, física pero la verdad -dice- es que las matemáticas son las que abrieron ese camino.

Esta semana estuvo en la casa de Esteban Bullrich. El exministro de Educación tenía una misión muy importante: sería el encargado de contarle que tras haber integrado la lista de los 50 mejores estudiantes del mundo se convirtió en uno de los 10 finalistas del Global Student Prize que entregan Fundación Varkey y Chegg.