De Messi a Maradona; de Cristina a Macri: un medio que es parte de la vida cotidiana, con debate y participación

Tres presidentes del país, otros tantos gobernadores, al menos una decena de ministros de Economía, el ascenso y la caída de Donald Trump, la primavera árabe, un papa argentino, la debacle electoral del peronismo mendocino, la hegemonía de los radicales, el Brexit, la inflación, los diarios online, el Lavajato, la tragedia del camionero brasilero en la ruta 7, las redes sociales, tres guerras internacionales, el doble de atentados terroristas alrededor del mundo, el matrimonio igualitario, la tragedia de casi un centenar de femicidios en la provincia, los mundiales de futbol, el FIFA Gate, la muerte de Fidel Castro, la de Maradona, la gira a la que se fue Jorge Sosa, los niños de la cueva tailandesa que ahora son película, Game of Thrones, el Tomba, Netflix, la irrupción de las series en nuestras vidas, los setenta de Charly, el rock, el tango y el folclore, la cabeza del cóndor, los Pumas en Mendoza, lo barato que estuvo y lo caro que está ahora Chile, Messi, la Copa América, el granizo, la eterna discusión minería sí-minería no, ¿se suspenden las clases por el Zonda?, la inseguridad, el caos de tránsito en los accesos, el dólar que pasó de cuatro pesos a casi trescientos, los doscientos cepos, el FMI, nuestras crisis incontables a esta altura, las vacunas, una pandemia.

Se podrían enumerar varias decenas de temas de la misma envergadura y otros centenares muchos más pequeños que se sucedieron durante los últimos once años y que quedaron fuera de la lista. Pero de algo no hay duda: todos, los mencionados y los que no, formaron parte de la agenda de MDZ Radio que hoy cumple años y que se preocupó por cubrir a cada uno de ellos con la misma cuota de responsabilidad, profesionalismo, pasión y compromiso por la libertad.

Superar la década no solo merece una celebración. Sino que además marca un desafío, para una radio que un 9 de agosto de 2011 arrancó desde cero para acompañar el crecimiento del diario MDZ y que ahora es parte de la vida cotidiana de miles de mendocinos que la sintonizan aquí, otros que la escuchan en lugares de la Argentina y muchos que la tienen marcada en la aplicación del celular alrededor del mundo como forma de sentirse cerca.



No fueron fáciles los últimos tiempos y mucho menos lo son los que corren. Pero ahí estará todos los días el equipo de hombres y mujeres de MDZ Radio para informar, acompañar, entretener y, sobre todo, ayudar a entender. O como sintetiza nuestra canción, esa que desde hace unos meses suena varias veces por día en el aire, que invita a prender la radio, abrir la cabeza para poder pensar y sintonizando conexión. Todo esto, para poder ser libres.