Dispara contra Juan Grabois y le firma un cheque en blanco a Massa: el juego de Luis D'Elía

Luis D'Elía conversa con MDZ mientras apura un café con su hijo en el Café Martínez de Pichincha y Rivadavia. Hojea el diario y mira por la ventana. El local está lleno, nadie lo mira demasiado, nadie le dice nada, de repente alguno lo saluda con buena cara, no existen los agravios ni los insultos que recibió de parte de la hija de Alfio Coco Basile en la semana, cuya secuencia quedó filmada en celulares mientras la mujer lo persiguió media cuadra insultándolo en la entrada de la Casa Rosada.

El dirigente no cree en lo genuino de los escraches, los plantea como los "pseudoacontecimientos", teoría de Lorenzo Gomis en la que se enmarcan hechos que se generan de forma no genuina con el único objetivo de ser recogidos por los medios de comunicación masiva. Si bien la elaboración de la teoría es de 1991 y no existían las redes sociales, hoy la velocidad del pseudoacontecimiento obliga a los medios tradicionales a buscar los pseudo hechos en redes para saciar las audiencias, es lo que ve el dirigente social y exdiputado Luis D'Elía.

-¿Qué diferencias tiene hoy con Juan Grabois siendo los dos pertenecientes al campo popular, se supone que los dos quieren que baje la pobreza y militar este Gobierno?



-Son diferencias históricas, por ejemplo Grabois siempre decía que Carolina Stanley es una buena persona y yo durante ese Gobierno fui preso. Como consecuencia a mi agrupación le sacaron cien mil planes y los recibió la agrupación de Grabois: nosotros no tenemos vínculo con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y él cobra de ahí.

-¿Qué quiere decir que cobra de ahí?



-Que tiene cinco mil contratos de los recolectores de basura, los recicladores que tienen contrato del Gobierno de la Ciudad.

-Pero los dos apoyan y militan ideas parecidas...



-Si Grabois juega para Larreta, lo tiene que decir. Su jefe político es Horacio Rodríguez Larreta, fijate vos que cualquier cosa que dice o hace el kirchnerismo, la pone en duda automáticamente.

-Eso no es que Larreta sea el jefe...



-También anuncia estallidos que no llegan ni llegarán . Critica todo. Siempre desarrolla una política de confrontación que es evidentemente anti kirchnerista. Eso es "troskear" un Gobierno.

-Si es así, ¿por qué lo sostiene Cristina Kirchner?



-No me consta que lo sostenga. Fijate lo que viene pasando. Hoy no veo y según lo que escucho no es real que Cristina lo esté sosteniendo.

-Pasemos a otro tema candente. La llegada de Massa... ¿no es el ajuste vos que siempre dijiste que era la embajada y la derecha?



-No es lo que veo, no hay un plan de ajuste y desguace, si en tres meses cambian de parecer y anuncian otras cosas veremos qué hacemos.

-El pensamiento del viceministro, Rubinstein, es conocido: devaluar la moneda, achicar el estado, el ajuste clásico...



-No está chequeado el ingreso de Rubinstein en nuestro Gobierno.

-¿No va a ser parte habiendo sido anunciado?



-No es lo que escucho, habrá que ver.

-¿Cómo se llevará a cabo, entonces, el ajuste que Massa ya anunció en diversos ámbitos (empresarios amigos, y periodistas)?



-Por ahí el ajuste no es neoliberal, fijate vos que con Néstor Kirchner los primeros años vos tenías atención a la demanda social con superávit comercial y fiscal y se pudo, no tiene porqué ser así.

-Si la llegada de Massa no es la llegada del ajuste, entonces, ¿para qué lo trajeron?



-Massa llega, en especial, con el aval de Cristina Kirchner, habrá que ver qué tipo de ajuste quieren hacer.