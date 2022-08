Cuál es el cepillado de dientes más importante de los 3 recomendados por día

La odontóloga Rosanna Spedaletti habló en MDZ radio sobre el cuidado bucal y se arriesgó a decir cuál es el cepillado de dientes más importante, de los 3 que recomiendan por día, y por qué es imprescindible no saltearlo.

Hablando sobre salud bucal, Roxana Spedaletti se animó a "jugársela", ante la pregunta de una de las panelistas de No Tan Millennials sobre cuál el cepillado más importante. "Es el de la noche, porque en ese momento no hay movimiento bucal, no deglutimos y no tragamos, que es lo que permite la autolimpieza durante el día. A la noche está todo quieto".

"¡Ay! es el que más me cuesta hacer, porque llego muy cansada al final del día. Muchas veces me voy a acostar a los chicos y me quedo dormida con ellos", le comentó una oyente. Entonces Rosanna recomendó, en esos casos, tener un cepillo en la mesita de luz y hacer el cepillado aunque sea en seco, tragando la saliva. Lo mismo si el niño se va a acostar molesto y no quiere higienizarse la boca.

"Esto me va a costar la crítica de mis colegas, pero estoy dando una solución. Nuestra vida ha cambiado y lo que dicen es muy cierto", resaltó la especialista. Luego destacó que "la pasta dentífrica no es decorativa, si es buena tiene aditamentos protectores bucales preventivos, como el flúor. Además, te da una sensación de bienestar. Pero la boca se limpia con el cepillo y una adecuada técnica de higiene".

De todos modos, Spedaletti aclaró que "me la jugué, por la pregunta que me hicieron, pero los dientes se deben cepillar 3 veces al día. Y quienes comen mucho caramelo, por ejemplo, tienen que tener un cepillo en la cartera e higienizarse inmediatamente después del consumo".

Noticias Relacionadas Cómo evitar perder dientes durante el embarazo

Finalmente, la odontóloga mencionó que el hilo dental también es muy importante y debe ser parte de la higiene diaria, porque limpia donde no pasa la cerca del cepillo. "Lo ideal sería que lo hiciéramos nocturno", concluyó.