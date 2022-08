Cientos de trámites clave en stand by por la paralización del Registro Civil

La atención en los registros civiles de Mendoza está resentida desde hace un mes debido al conflicto salarial que mantienen los trabajadores que pertenecen al gremio de los estatales con el Gobierno provincial. Los mendocinos que acuden a las sedes para realizar algún trámite relacionado con el DNI y el pasaporte se encuentran con carteles en el ingreso que dan cuenta de una situación que llevó a la paralización de algunos servicios que brindan las oficinas del Registro Civil.

Sillas vacías, poca iluminación y numerosos carteles en el ingreso que anuncian jornadas de paro indeterminado son parte de la postal con la que se encuentran cientos de mendocinos que acuden a los registros civiles de la provincia para realizar algún trámite relacionado a la renovación del DNI, pasaporte, partidas de nacimiento, entre otros.

El conflicto entre ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y el Ejecutivo se agudizó hace unas semanas generando la paralización en la atención de algunos registros civiles que hoy se encuentran con escaso personal que acude a sus puestos de trabajo pero permanece en asamblea sin atención al público.

Desde el Gobierno provincial indicaron que los servicios básicos relacionados a nacimientos, defunciones y algún trámite urgente se prestan con normalidad y solo se está viendo afectada la atención espontánea en algunos registros civiles por el paro de los estatales. "La atención es dispar en distintos lugares, una vez que las paritarias terminen el funcionamiento de los registros se va a normalizar", indicó una fuente del gobierno provincial.

Los mendocinos que acuden para realizar trámites se encuentran con una realidad diferente ya que algunos registros se encuentran prácticamente paralizados y sin atención al público. "Hace semanas que intento sacar un turno a través de la web para solicitar el DNI y no me habilita las opciones, solamente el registro civil que se encuentra en el aeropuerto tiene turnos disponibles", explicó un mendocino que fue víctima de un hecho de inseguridad y necesita un nuevo ejemplar del DNI.

"Renové mi DNI hace unas semanas, según el correo me lo llevaron al domicilio pero no me encontraba allí. Vine a retirarlo pero me dijeron que no me lo podían entregar porque estaban de paro", dijo una mujer que se encontraba indignada frente a la puerta de una de las dependencias.

MDZ habló con algunos trabajadores que confirmaron que la atención es mínima, los matrimonios se siguen celebrando de forma reducida los días jueves y viernes mientras que el registro de recién nacidos, defunciones y obtención de partidas de nacimiento funciona de manera prácticamente normal. Sin embargo, todos los trámites relacionados a la obtención y renovación de pasaportes y DNI está paralizado. "No estamos habilitando turnos a través de la web para ese tipo de trámites y solamente atendemos a quienes acuden para realizar los denominados trámites exprés", contó uno de los empleados.

La paralización de la atención en los registros civiles afecta de manera directa a quienes deben realizar trámites de diversa índole y la solución al conflicto que permita una normalización en los servicios está lejos de llegar. “Perdí mi DNI, después de varios intentos pude sacar un turno pero cuando llego me rebotan producto del paro. Hay trámites que tengo que hacer y necesito mi documento”, indicó otro mendocino que acudió a uno de los registros civiles ubicado en Godoy Cruz.

"No sabemos por cuánto tiempo se extenderán las medidas de fuerza, algunos trámites los estamos realizando con normalidad pero otros están paralizados", destacó un trabajador que no está afiliado al gremio de los estatales.