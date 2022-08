Aumentó la garrafa de 10 kilos con variaciones según los sitios de venta y la social, se mantiene

Mientras que el frío aún se hace sentir en Mendoza y cuando el precio en los alimentos y vestimenta plantea un desafío diario, un nuevo incremento en los valores de insumos básicos hace tambalear las posibilidades de aquellas familias que no cuentan con acceso a la red de gas natural y que dependen del gas envasado. Justamente en las últimas horas, miles de mendocinos que acudieron a corralones, estaciones de servicio y comercios que distribuyen la garrafa, se encontraron con que un incremento de entre 10 y 15% en el envase de diez kilogramos.

Lo cierto es que hoy, los precios de este necesario recurso utilizado para cocinar, bañarse y calefaccionar el hogar, son variables: mientras que la garrafa social incluida en el programa oficial "La Garrafa en tu barrio" se mantiene a un precio de 300 pesos y está destinada a la población más vulnerable, en algunas estaciones de servicio, como la ubicada en el carril Rodríguez Peña el costo del envase de 10 kilogramos de gas que hasta hace unos días costaba 630 pesos, ahora es de 725. En tanto que hay sitios en los que este insumo clave para la subsistencia, ya supera los mil pesos.

La garrafa social continúa el cronograma de entrega.

"La gente igual está comprando la garrafa porque la necesita. Por ahora no hemos tenido variaciones en relación a la demanda", explica Alfredo Puebla, propietario de una de las firmas distribuidoras de gas envasado, en tanto que hasta hace apenas unos días, su valor era de 950 pesos. "La gente se queja porque en realidad todo aumenta y la garrafa es un insumo muy necesario y básico para miles de familias", destaca un empleado que prefirió resguardar su nombre. Desde el punto de vista de un trabajador de la firma Garrafas Mendoza, en tanto, la situación es diferente: "En relación al aumento de otros productos básicos, la garrafa no ha aumentado demasiado; la gente la necesita y no va a dejar de llevarla a su casa porque el precio aumente 150 pesos como ha sido nuestro caso", destacó.

El beneficio del Gobierno que mantiene su precio

La garrafa social, un beneficio del cual dependen al menos 21.602 familias que viven en 317 asentamientos y villas inestables en la provincia (de acuerdo a los últimos datos dados a conocer por el Registro Nacional de Barrios Populares) seguirá siendo distribuida en Mendoza, a un precio de 300 pesos, en los siguientes días y horarios, de acuerdo a la información que dio a conocer el Gobierno de Mendoza. Tal como ya se había anunciado, para poder acceder al envase de 10 kilos a una tercera parte del precio actual en los comercios de barrio, corralones y estaciones de servicio, es la presentación del certificado negativo que emite la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Jueves 4

Luján

Las Compuertas. Nuevo Playón Deportivo Las Compuertas. Ruta Provincial 82 Km 21. Detrás de ex Delegación Municipal. A las 10. Barrio La Herradura. Entrada a barrio. A las 12.

Lavalle

Jocolí. Barrio Cooperativa Jocolí. Espacio Verde. A las 9. Barrio Andacollo. Esquina Calle Mercado. A las 10.

Tres de Mayo. Barrio Unión y Esfuerzo. Plaza. A las 11. Ruta 36 y Calle El Pantano. A las 12.

Tunuyán

Ciudad. Barrio Guiñazú. Plaza. Ruta 40 s/n. A las 10.

Ciudad. Ruta 40 km 75. A las 11.

La Puntilla. Plaza de La Puntilla. A las 12.

Rivadavia

La Central. Mini Terminal. A las 9.

La Central. Barrio Bermejo. SUM. A las 10.

Viernes 5

Godoy Cruz

Villa Marini. Barrio Campo Pappa. Manzana C, Casa 10. A las 11.

Trapiche. Barrio Urun del Bajo. Cancha Bustamante. A las 12.

Luján

Ugarteche. NIDO Juana Azurduy. Ruta 16 km 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 10.

Lavalle

San Francisco. Ingreso Barrio Lagunas Bartolucci. A las 9.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. A las 9.30.

Alto del Olvido. Calle General Acha y San Martín. A las 10.30.

La Palmera. Barrio La Palmera. A las 11.30.

La Palmera. Calle 9 de Julio y San Martín. A las 12.

Tupungato

Cordón del Plata. Corralón Municipal. A las 10.30.

Capital

Séptima Sección. Barrio La Favorita. Calles Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Frente a Jardín Primeros Pasos. A las 9. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 9.30. Barrio El Triángulo. Barrio Sierras Altas. Calle Hermanos Chilenos. A las 10.30. Barrio 31 de Mayo. Escuela San Antonio María Claret. A las 11. Puesto Los Pinos (Puesto El Perico). A las 11.15. Barrio René Favaloro. A las 11.30. CAM Barrio Soberanía Nacional. Centro Integrador. A las 12.

Sexta Sección. Comunitario Nº 2. Posta del Retamo y Ascasubi. A las 12.30. Barrio San Martín. Gimnasio Nº 4. Avenida Cooperativa s/n. A las 13.

San Martín

Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.

Chapanay. Plaza Martina de Chapanay. A las 11.

Tres Porteñas. Barrio Santa Rita II. Calle Bayo. A las 12.

Tres Porteñas. CIC Tres Porteñas. A las 13.

Sábado 6

Capital

Recorrido 1

Séptima Sección. Barrio La Favorita. Calles Juana Azurduy y Carlos Verdasco. Frente a Jardín Primeros Pasos. A las 9. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 9.30. Barrio El Triángulo. Calle Hermanos Chilenos. A las 10.30. Barrio René Favaloro. A las 11. Barrio Colinas del Oeste. A las 11.30. Calle Jardín Algarrobo y Avenida Libertador. Frente a Jardín Algarrobo. A las 12.

Recorrido 2

Sexta Sección. Barrio Flores Oeste. Democracia y José Ingenieros. A las 9.

Sexta Sección. Barrio Soberanía Nacional. Centro Integrador Comunitario Nº2. Posta del Retamo y Ascasubi. A las 10. Barrio San Martín. Calle Padre Llorens. Frente a Supermercado. A las 11.

Cuarta Sección. Club Sarmiento. A las 12.15.