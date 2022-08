Attaque 77, una banda para salir a callejear

Mi primer disco de vinilo me lo compré en séptimo grado, en un mes de abril. En plena hiperinflación de 1989 pedí plata para comprar mi primer disco y por suerte me dijeron que sí. El lugar y la hora ya la tenía, era a la tarde a la salida del colegio. Nunca voy a olvidar ese mágico momento de entrar a Abraxas, un templo lleno de discos y casetes que estaba, que sigue vivo y escondido, en la "Quinta Avenida" sobre la Avenida Santa Fe.

Su dueño me daba miedo porque era tan freak con la música que te daba cosa pedirle algo que él considere una basura musical. Pedirle un disco de moda era igual que el personaje de Jack Black en la película de "Alta Fidelidad" cuando le piden el hit de Stevie Wonder. No sé si la viste pero de paso te la recomiendo, y ya que estamos te comparto esta fascinante escena para que al menos entiendas cómo me imaginaba a este vendedor:

En esa época había descubierto a los Ramones gracias a mi hermano y apenas entré al local, vestido de uniforme y tembloroso como alguien que tiene que comprar con miedo a que te rechacen, me encontré con una tapa que pensé que eran los Ramones pero al acercarme decía bien grande Attaque 77 y debajo "Dulce Navidad". Fue un amor a primera vista y sin dudarlo lo compré. Y el dueño no me insultó y hasta me regaló una pequeña mueca similar a una sonrisa. Y así nació mi amor juvenil por esta banda que hoy quiero recomendarte.

Su nombre es un homenaje al año donde explota el punk, y la foto de este primer disco es sin duda una declaración de amor a los Ramones y la tapa de su primer disco. De hecho se iban a llamar los Namores. Attaque 77 fue y es una banda de punk rock, de sonido ramonero y futbolero. Se formaron en la secundaria con un sonido nuevo para lo que se escuchaba en esa época, al menos sonido argentino. Ya estaban Los Violadores, pero Attaque era más adolescente y sus letras me pegaron como una piña correctiva de alguien de quinto año de colegio. Sonaban como los Ramones y se vestían como ellos. Comenzaron como una pandilla de amigos y familia. En la prehistoria de la banda estaba el tío de Mariano Martínez que era amigo de Ciro Pertusi y logró unir una dupla compositiva muy buena. También al principio el cantante era Federico, hermano mayor de Ciro. Luego del primer disco, Fede decidiría ir por un punk más crudo y le dejaría el lugar y la fama a esa cara de ángel rabioso que era Ciro.

La primera formación con Ciro a la izquierda de bajista.

Volviendo a "Dulce Navidad", las canciones me activaron un botón emocional que no sabía que tenía, que me dieron ganas de ser más grande y ser como ellos. Ganas de ser más desobediente, de empezar a ir a la cancha con amigos en vez de con mi viejo, ganas de ratearme del colegio y salir a callejear sin rumbo, o de intentar besar a una chica por primera vez.

La canción del disco hablaba de una navidad amarga, sin pan dulce, sin champagne y encima con un padre que siempre llegaba borracho. Otra llamada "Caminando por el microcentro" era un homenaje a "Correccional de Mujeres", una película prohibida de los años 80 para nuestra tierna edad, protagonizada por la atractiva Edda Bustamante, que fue sin dudas una de las que nos hicieron conocer la testosterona a los que éramos preadolescentes.

Había otro tema bastante zarpado llamado "Hay una bomba en el colegio", donde no solo hablaban de poner una bomba en el colegio sino de aprovechar la explosión para que dos alumnos tengan sexo debajo del pupitre (imaginate para la época y un chico de trece escuchar la palabra c… en una canción). Me volví loco. Después estaba "Gil", un delirio donde una bandada de Pitufos que salían de la tele para tener relaciones con la mujer del gil protagonista. Y tenían un hitazo futbolero tan adictivo acerca de una chica cuya droga era ir a la cancha a ver a Boca y cantar "Dale Bo dale Bo dale Bo". Como hincha de River me daba mucha envidia y bronca que me guste tanto el tema.

Edda Bustamante años más tarde en un recital de Attaque 77.

Si me gustaba el primer disco, cuando salió "El cielo puede esperar" el enamoramiento explotó por los aires y no solo a mí, sino a miles de jóvenes, ya que gracias a una balada ramonera llamada "Hacelo por mí", durante unos años todos escuchábamos a Attaque 77, o varios a ese tema que sonaba en todos lados como un tema de Paulo Londra de hoy. Mario Pergolini, que bancaba a la banda, hizo un programa con ese nombre para competirle a Tinelli los domingos a la noche y hasta tocaron en "Jugate Conmigo" de Cris Morena. Una canción perfecta de amor perdido que cantaron hasta las madres que prohibían a sus hijos escuchar el resto de los temas. Y una canción que a la vez casi los devora como banda y durante un tiempo no quisieron cantarla en vivo, o hacían versiones más deformes porque ya estaban un poco hartos.

Acá va un video de un domingo a la noche en algún mes de 1991:

No sé cuántos años tendrás vos, pero ¿escuchaste ese disco de "El cielo puede esperar"? Si tenés más de treinta no tengo mucho que decirte pero si sos joven te lo recomiendo para ver qué te pasa con él. ¿Te sonará antiguo y poco rebelde frente a los temas de Duki o Wos? ¿Se te pegará "Hacelo por mí" cómo se nos pegó a millones de argentinos en su momento?. ¿Te emocionarás con "Espadas y Serpientes", un temazo que le canta un preso a su novia prometiéndole que volverá a las calles? ¿Te sentirás identificado con "Tiempo para estar" o "Solo por placer" cuando una chica o chico te abandone como un perro? ¿Te darán ganas de salir a pelear contra cualquier sistema cuando escuches "Donde las águilas se atreven"? ¿Sentirás lo que se siente ser un marginal al cantar "El cielo puede esperar"? ¿Te sonarán medias misóginas algunas letras como "No te pudiste aguantar"? Convengamos que en varias canciones de Attaque a la mujer no se la recuerda con cariño.

Attaque 77 en su época más famosa.

Después de otro discazo como fue "Angeles Caídos", la banda iría variando y abriéndose a nuevos sonidos, primero a un sonido más crudo que los aleje del super hit y de a poco soltando a los Ramones para encontrar su propio sonido pero sin dejar su esencia y continuando con canciones, algunas más intelectuales e ideológicas, pero continuando con los problemas sociales de siempre, sus historias de personajes famosos que pueden ir de Favaloro a Billy The Kid, Fangio o el infame Barreda; sus canciones de amor y desamor, sus canciones reflexivas de la vida y muchos viajes a la infancia como "Crecer", uno de mis favoritos. También fueron de los primeros en meter muchos covers de artistas impensados en una banda de punk (desde Erasure hasta Gilda, pasando por José Luis Perales y ABBA).

Cumpliendo el sueño de abrir para los Ramones.

Luego de una seguidilla de discos, algunos mejores que otros, "Radio Insomnio" está buenísimo. Y siento que su última gran obra fue "Antihumano", donde se puede escuchar un buen resumen de todo lo que conté hasta ahora.

Si hay algo que rescato de estos chicos que hoy son más grandes que yo, es que siempre mostraron su mundo tal cual es, siempre cantaron de manera simple lo que les pasaba y lo que les pegaba. Y que a pesar de la edad, nunca dejaron de andar en bici y de jugar al metegol.

Un día, a veinte años de estar al frente y con muchos hits en su haber, Ciro se fue y la pandilla pasó a ser un trío de cuarentones liderado por el gran guitarrista y compositor Mariano Martinez que ya venía cantando algunos temas. Ciro formaría la banda Jauría y se juntaría con su ex banda, diez años después en los aniversarios de sus primeros discos.

Attaque 77 hoy, ya sin Ciro desde hace varios años.

Hoy sigo escuchando sus canciones, varias le gustan a mis hijos y sé por ejemplo que cuando pongo en una juntada con amigos "Espadas y Serpientes" no hay ni uno que no cante el estribillo.

Por eso aprovecho este espacio para agradecer a estos chicos que durante todos estos años me hicieron sentir que era parte de la pandilla y que iba con ellos callejeando mientras escuchaba sus canciones. Canciones que para mí son eternas y atemporales, ya que las emociones y las situaciones de la vida no cambian, la injusticia sigue siendo injusticia, un corazón roto se cura y se puede volver a romper y aunque Edda Bustamante ya tenga sus años, nos queda siempre la posibilidad de enganchar un sábado a la noche "Correccional de Mujeres" en el canal Volver.

Para despedirme te dejo una playlist de mis temas favoritos ordenados en sus discos. Canciones que demuestran que una vez más la frase famosa de NO FUTURE, en esta banda no aplica. ¡Dale play y salí a callejear!

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir".