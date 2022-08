La liberación del exprofesor acusado de abuso y el pedido de las víctimas

Tras la determinación de este lunes del Tribunal Penal Colegiado N° 1, integrado por los jueces Eduardo Martearena, Ramiro Salinas y Mauricio Juan, de ordenar la libertad del exprofesor de la UNCuyo Mauro Aguirre, que se encontraba en prisión domiciliaria y sobre quien pesa la acusación por el delito de abuso sexual contra siete estudiantes de esa institución, la abogada querellante Viviana Beigel destacó que lejos de quedar allí, la causa sigue siendo investigada y que "las pruebas son más que suficientes para ir a juicio oral".

Por otra parte, fue la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la unidad académica que en las últimas horas expresó su repudio a las dilaciones en la elevación a juicio que -según han sostenido las propias autoridades- llevaron a que los plazos se extendieran más de lo previsto y derivaron en la liberación de Aguirre. A través de un comunicado oficial, desde la facultad donde Aguirre se desempeñó como docente, la decana María Eugenia Martín, junto a la vicedecana Mariana Castiglia y el Consejo Directivo expresaron "su preocupación y repudio por las demoras de la Justicia en resolver la causa iniciada en el año 2018, tan sensible para nuestra comunidad educativa".

El repudio de una facultad y los motivos de la liberación

"Siendo esta Casa de Estudios, pionera y referente en el tratamiento y acompañamiento de esta causa, se pone de manifiesto un enfático repudio respecto a las dilaciones que obraron en el proceso de elevación a juicio, lo cual trajo aparejado una revictimización a las jóvenes denunciantes", versa textual el comunicado, que califica como injustificada la demora a lo largo de todo el proceso. Esta situación, expresan, vuelve a colocar a la comunidad educativa en estado de alerta, "observando la necesidad de priorizar la protección de las denunciantes y su entorno". De mismo modo, desde la unidad académica se detalló que la facultad seguirá acompañando y solidarizándose con las denunciantes.

Entre los argumentos sostenidos por el Tribunal para dar lugar a la solicitud de la defensa de Mauro Aguirre, figura que la detención del hombre imputado fue arbitraria, en tanto que se confirmó el requerimiento de la elevación a juicio. Por otro lado, según la defensa de Aguirre, la conjueza que intervino en la instrucción, Natacha Cabezas, fue apartada del caso por considerar que el acusado fue detenido de manera arbitraria.

En ese sentido Beigel detalló que esta determinación no implica de ninguna manera que la causa en la que se investiga el delito de abuso sexual agravado quede en la nada, sino que aclaró que a partir de ahora Mauro Aguirre será enjuiciado por "los siete hechos de abuso sexual agravado por la condición de educador, con lo cual arriesga hasta 20 años de prisión. "Por otra parte se dispuso la libertad bajo fianza de Aguirre teniendo en cuenta que se han cumplido los plazos de la prisión preventiva y por lo tanto entendieron que no era posible una nueva prórroga en este estado de la causa", explica Beigel y detalla que "esta libertad que se ha otorgado es una consecuencia del transcurso del tiempo. Esto no implica que no existan pruebas en el proceso; por el contrario la causa se encuentra totalmente investigada y las pruebas son más que suficientes para ir a juicio oral y definir allí la situación de los imputados", detalló la abogada querellante.

Pedido de protección

Por otra parte, el Tribunal dispuso únicamente como medida de protección una prohibición de acercamiento. "Entendemos desde esta querella que resulta insuficiente esta medida, dado que ya tenemos mucha experiencia en nuestro país respecto de la ineficacia de estas medidas y entendemos que resulta necesario disponer de otras medidas de protección para las víctimas", explicó Beigel al aclarar que se ha solicitado a la Fiscalía que establezca nuevas medidas de protección a fin de "garantizar la integridad física y psíquica de las denunciantes".

La acusación que pesa sobre el exdocente de la cátedra de Doctrina Social II de la carrera de Ciencias Políticas y Administración y referente de la Agrupación Universitaria Nacional (AUN), lleva tres años de investigación y tiene a dos imputados más que también irán al debate. Se trata de los alumnos Mario Codoni y Lucía Fernández, vinculados también a la agrupación; el cuarto sospechoso es Leandro Fontán, desvinculado este lunes por el tribunal.

Las víctimas ya han aportado al menos cincuenta testimonios y ya están realizadas las pericias correspondientes. Por eso, desde la querella se había solicitado una vez más a principios de agosto que el juicio sea iniciado.

En aquella oportunidad, la letrada había expresado el sentir de las mujeres denunciantes al destacar que a lo largo de todo el proceso y en reiteradas oportunidades, la defensa del acusado ha cuestionado a las víctimas generando así una mayor exposición sobre ellas. Vale aclarar que las denunciantes a las que ahora representa tenían entre 19 y 20 años cuando se produjeron los hechos que denuncian. "Eran estudiantes que recién ingresaban a la universidad y que querían participar de política; Aguirre se aprovechó de ellas y manipuló una gran cantidad de situaciones; les hizo sentir miedo y aplicó mecanismos de miedo y manipulación muy graves", había destacado Beigel a MDZ.

Modus operandi "sectario"

A principios 2019, el exprofesor a cargo de la cátedra de Pensamiento Político de la carrera de Ciencias Políticas y exreferente de la Agrupación Universitaria Nacional (AUN), Mauro Aguirre, fue denunciado por un grupo de estudiantes que sostienen que durante una asamblea de mujeres fueron abusadas sexualmente por el exdocente, en el contexto de un sistema de manipulaciones, amenazas y mecanismos de tipo "sectario" instaurado por él.

La metodología aplicada para cometer los delitos, aclaró Beigel, revistió numerosas acciones que comprueban que existió un abuso de poder en un contexto institucional.