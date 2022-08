Si no realizaste aún la RTO, ¿el seguro cubre igual?

A partir de la consulta de un lector, MDZ averiguó si las compañías aseguradoras pueden excluirse de cubrir siniestros cuando los vehículos no cuentan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Desde el año pasado rige en Mendoza la obligatoriedad de que todos los vehículos con más de 3 años de antigüedad tengan hecha la Revisión Técnica Obliga. En medio de una fuerte crisis económica, la decisión generó polémica, cosechando simpatizantes y detractores.

A partir de aquello, el gobernador otorgó un período de gracia durante el cual no se cobrarían multas a quienes no tuvieran hecha la revisión vehícular. Eso fue hasta el pasado 2 de julio.

Hoy, en cualquier control policial se pide la RTO para determinados vehículos y en caso de que el conductor no cuente con ella, recibirá una sanción económica. Pero, ¿qué pasa si una persona choca y no tiene la revisión técnica obligatoria al día?, ¿el seguro le cubre el siniestro?

El especialista en Seguridad Vial Héctor "Buddy" Roitman realizó algunas averiguaciones al respecto con abogados y productores de grandes compañías de seguros y todos coincidieron en que, de momento, "no hay ninguna 'exclusión de cobertura' al respecto".

Vale aclarar que una exclusión de cobertura es, por ejemplo, tener la licencia de conducir vencida o manejar con más alcohol en sangre del que permite la ley (en Mendoza, 0,5).

De todos modos, Buddy Roitman dijo que no tener al día la RTO sí podría usar usado en contra del asegurado en casos donde se demuestre que el accidente se produjo por una falla técnica del vehículo. "Por ejemplo, muchos conductores declaran al chocar: 'No sé qué pasó, yo frené y el auto no me respondió'. Eso podría ser usado en contra del asegurado por la aseguradora en el supuesto de que se demostrara y la persona no cuente con la RTO en su vehículo".

Aún así, resaltó que la revisión técnica está en vigencia a nivel nacional desde hace más de 10 años y en la Superintendencia de Seguros de la Nación, no hay una exclusión al respecto.