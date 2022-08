Piden que la policía bonaerense sea capacitada en técnicas de conducción segura

Desde la asociación civil dedicada a la prevención de accidentes de tránsito Luchemos por la Vida piden que los efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires que tienen la responsabilidad de manejar patrullas sean capacitados en leyes de tránsito y en técnicas de conducción segura para prevenir accidentes. El pedido surge por la reiteración de graves faltas de tránsito que cometen diariamente los policías al volante.

Entre las infracciones más frecuentes se encuentran: circular a alta velocidad en calles y avenidas, cruzar semáforos en rojo, circular a contramano y la no utilización de sirenas y luces con las que cuentan los vehículos policiales. En su gran mayoría las violaciones a las leyes de tránsito las cometen sin que haya urgencias o persecuciones policiales.

Hace unos días, las cámaras de seguridad del municipio de La Plata registraron un grave siniestro vial provocado por un móvil policial. En las imágenes, corroboradas por testigos, se ve como el patrullero cruzó el semáforo en rojo a alta velocidad, sin luces y sin la sirena encendida, embistiendo a un motociclista, quien salió despedido por los aires, salvando su vida de milagro.

En otro accidente, también en La Plata, un patrullero a alta velocidad cruzó un semáforo en rojo y chocó a un vehículo particular y se subió a una rambla. En el patrullero trasladaban a un reconocimiento a dos detenidos. Ambos vehículos sufrieron graves daños y el conductor particular resultó herido.

Otro caso grave de imprudencia policial al volante ocurrió en mayo, en el partido de San Martín. Un motociclista de 21 años murió tras haber sido embestido por un patrullero que circulaba a contramano y cruzó un semáforo en rojo.

En su defensa, efectivos de la Policía bonaerense bajo reserva de nombre para evitar sanciones, reconocieron a MDZ “cierta impunidad que da el uniforme” a la hora ponerse al volante de una patrulla, pero esgrimieron las condiciones en las cuales salen a patrullar, algo que está a la vista de la gente.

Un alto jefe de una de las departamentales más importantes de la bonaerense, con cierto grado de resignación, dijo: “¡Si vos vieras con los vehículos que tenemos que salir! Muchas de las patrullas que tenemos acá no tienen frenos, no les andan las luces porque la óptica está rota o porque se quemaron los focos y no mandan los repuestos; las sirenas no andan, las ruedas están más lisas que una tabla. No podemos hacer nada, nos quejamos al Ministerio y la respuesta es siempre la misma ‘salgan igual, los móviles tienen que estar en la calle’. Sí, algunos se quedan en la calle porque no tenemos ni para la nafta”.

Por su parte, un oficial al mando de una patrulla afirmó: “Esta anda porque le meto mano yo, que me doy maña para arreglarla, porque si fuera por lo que nos tira Berni, la tengo que dejar juntando telarañas en el Centenario”. Y fue más allá, con una grave denuncia: “Fíjate los patrulleros que tienen patente nueva, míralos bien. Son los mismos que mandaron a cambiarles las patentes”.

MDZ habló con Alberto Silveira, presidente de la Asociación Civil Luchemos por la Vida quien afirmó que las capacitaciones en técnicas de conducción segura son lo mínimo indispensable que tiene que tener cada chofer de un móvil policial y de cualquier otro vehículo de índole profesional: “Tienen que estar capacitados para cumplir con cosas elementales que cualquier conductor debe cumplir y más un policía, quien además debe dar el ejemplo a la sociedad”.

Silveira explicó que la capacitación en técnicas de conducción segura tiene que abarcar las velocidades que establecen las leyes de tránsito nacional y provinciales, también debe tratar sobre la no ingesta de alcohol y sustancias prohibidas. Además, debe considerar un tema importantísimo como es la seguridad del conductor y de los demás ocupantes del vehículo a partir del uso de los cinturones de seguridad.

“No se ve a ningún policía usarlos, y muchas veces la causa de muerte o gravísimas lesiones en un policía es por el no uso de los cinturones de seguridad, en diferentes situaciones. Ya sea en una persecución policial, como en un accidente por distintas circunstancias del tránsito”, aseveró.

“Parece que esta más elemental norma de seguridad, que es abrocharse el cinturón de seguridad, en la Argentina no es conocida por la Policía. En especial por la Policía de la provincia de Buenos Aires”, dijo el titular de Luchemos por la Vida.

Otra de las faltas de tránsito marcada por Silveira y cometidas por la Policía tiene que ver con estacionar sobre las sendas peatonales, en las ochavas donde interrumpen el acceso a las rampas de discapacitados o en las esquinas, sin que haya nada que lo justifique. Y añadió: “Esto no se trata de una emergencia en la que el conductor debe ir anunciado su paso con sirenas, con balizas o de todas las formas posibles, se trata de la conducción normal de los autos que patrullan distintos lugares”.

Además, sostuvo que las faltas de tránsito cometidas por la Policía obedecen a varios factores: “Es un combo de muchas cosas, un poco de ignorancia, por otro lado la omnipotencia de ser policía y creer que están por encima del cumplimiento de las leyes que debe cumplir un ciudadano común, la falta de conciencia del cuidado de la vida, empezando por la propia, y la falta de ejemplo que no se sienten obligados a demostrarle a la sociedad”.

Sobre el ejemplo que la Policía debe dar a la sociedad, Silveira fue gráfico con una anécdota: “Hace unos años fuimos a Suecia a participar de un congreso sobre seguridad vial y recorriendo una ciudad veo a un policía dentro del patrullero parado con el cinturón de seguridad puesto. Me llamaba la atención porque en Argentina eso es algo que no se ve. Me acerqué con un traductor a preguntarle porque razón usaba el cinturón de seguridad y la respuesta que me dio es algo que nunca voy a olvidar porque es algo que no imagino de ningún policía y menos de la bonaerense. Me dijo que él usaba el cinturón de seguridad porque estaba mucho tiempo en la calle y necesitaba cuidar su vida, pero también tenía que usar el cinturón de seguridad porque es la ley y él era el primero que tenía que cumplirla, porque si no usara el cinturón de seguridad no tendría autoridad moral para poder labrar una infracción a alguien por no usarlo”.

Agregó que, desde hace mucho tiempo, incluso a través de cartas documento, vienen pidiéndole al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que obligue a la Policía a usar el cinturón de seguridad en todos los móviles policiales. “Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta, hemos sido ignorados por completo. En la provincia de Buenos Aires no lo intentamos, pensamos que iba a ser más fácil en la Ciudad de Buenos Aires y que después serviría como ejemplo a imitar por la bonaerense, cosa que hasta ahora no ha sido posible“.

El titular de la asociación civil afirmó que lo más grave es que lo hacen sin necesidad, “porque una cosa es estar persiguiendo delincuentes y otra cosa es violar las leyes de tránsito porque sí. Las violaciones a las leyes de tránsito por parte de la Policía deben estar limitadas a una emergencia o a una persecución de delincuentes, pero siempre con la sirena y las balizas encendidas alertando al resto de los automovilistas”.