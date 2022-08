Cómo afectará en las escuelas el recorte de presupuesto en Educación

Sandra Ziegler, investigadora en educación de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ), habló en MDZ Radio sobre el recorte presupuestario que el ministro de Economía, Sergio Massa, aplicó en el área de Educación. La especialista explicó cómo repercutirá esta decisión de Gobierno en la calidad de aprendizaje de los chicos.

El primer ajuste fuerte anunciado por Sergio Massa involucra a los ministerios de Desarrollo Productivo, Obras Públicas y Transporte, pero llama la atención y preocupa la reducción en 50 mil millones de pesos del presupuesto para Educación. Ziegler comentó que "el recorte impacta en el área de Educación Básica del ministerio, que es la que comprende a la educación obligatoria, para obras de infraestructura del nivel inicial, y dentro del programa de Conectar Igualdad, la distribución de computadoras para chicos de escuelas secundarias de instituciones estatales".

Según la entrevistada, este recorte incide directamente en los recursos que el ministerio nacional transfiere a las provincias para la ejecución de obra pública y el equipamiento que se destina a niños y jóvenes de la educación obligatoria del país.

"Probablemente en el criterio de selección de ajuste hayan contemplado qué rubros del presupuesto de aquí a fin de año no podían ejecutar. Es decir que cuando hay un recorte probablemente se mida cuáles son los fondos que no están comprometidos ya para la ejecución. Pero también hay que considerar que tomar esa decisión es recortar al sector más debilitado y que habitualmente no tiene capacidad de organización y de demanda para peticionar por estos recursos que no van a llegar", analizó.

"Hoy las computadoras y la conectividad son imprescindibles, es el equivalente a tener un libro para estudiar, entonces el ajuste en equipamiento es muy sintomático. Como lo es también el recorte presupuestario en infraestructura del nivel inicial, porque asistir a escuelas e ir a colegios que tengan buenas condiciones incide en la educación futura de los chicos. Sabemos que la educación temprana es prioritaria para lograr la alfabetización, un apego con la escuela, etc. Entonces, son dos áreas muy emblemáticas", continuó.

Finalmente, Ziegler destacó que ya en general la Educación es de las áreas que menor partida presupuestaria tienen dentro del presupuesto nacional, pero además, dentro del ministerio, Educación Básica también es el área que menos recursos tiene. "¨Por lo tanto el mayor ajuste está sentado en los sectores que están en condiciones de mayor debilidad. Un criterio muy regresivo", finalizó sobre la decisión de Sergio Massa.