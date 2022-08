Anmat prohibió la venta de dos productos dietéticos: los motivos

Anmat anunció esta madrugada, a través del Boletín Oficial que prohíbe la comercialización de dos productos. Uno de ellos elaborado y fraccionado por la firma Makam Food y el otro, de origen chileno, envasado por Sociedad Comercial Australis ya que cuentan con irregularidades técnicas,

Los productos fueron analizados por una denuncia realizada ante el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Entonces, se analizaron los siguientes productos: Psyllium, Cáscara de psyllium (Plantago ovata), Fibra soluble natural y panificados sin gluten, envasado por Makam Food, y Sal de Epsom, Sulfato de magnesio, 100% puro, envasado en Chile por Sociedad Comercial Australis Ltda. Ninguno de los dos cumplirían, de acuerdo al informe publicado por Anmat con la normativa vigente en el país.

Uno de los productos cuya comercialización prohibió Anmat es el Psyllium, Cáscara de psyllium (Plantago ovata), Fibra soluble natural y panificados sin gluten

La denuncia del consumidor se originó porque "los citados productos no exhibirían en sus rótulos la información obligatoria que identifique su origen". La Sal de Epsom, envasada en Chile y en venta a través de Mercado Libre, no había sido debidamente ingresada y registrada en Argentina.

Por otra parte, para el producto de Makam Food, el organismo señala que "obran antecedentes en relación a productos de la marca “Makam Food”, en los años 2018 y 2021". Anmat había prohibido en 2018 la comercialización del Té Matcha, Makam Food, Orgánico Japonés, Kagoshima y en 2021 "la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional del producto “SuperMix Detox Chlorella + Cilantro + Alfalfa, marca Makam Food".

Al no contar con los registros que indica la ley, los productos cuya comercialización se encuentra prohibida a partir de hoy por Anmat son ilegales y "por tratarse de productos que no puede ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República", de acuerdo a lo que indica el comunicado de Anmat.

Esta decisión se toma "a fin de proteger la salud de los ciudadanos ante el consumo de productos ilegales, toda vez que se trate de productos alimenticios que carecen de registros, motivo por el cual no pueden garantizarse su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente y su inocuidad".