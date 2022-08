La humillante experiencia de una joven al renovar su carnet de conducir

La viralización de la experiencia de una joven al momento de renovar su licencia de conducir puso en evidencia una práctica discriminatoria que atenta con derechos constitucionales que tenemos todos los argentinos. El padecimiento de una enfermedad terminal no incapacita a una persona al momento de la conducción de un vehículo, sin embargo, las autoridades que emitieron la licencia consideraron que padecer cáncer de mama era un aspecto a destacar que debía quedar plasmado en el carnet de conducir.

"Vine a renovar carnet de conducir, me voy con estrés, secándome las lágrimas y con la etiqueta de "incapacitada" en la frente. Me lo dieron sólo por 2 años, pidiéndome un apto médico para conducir y en el carnet me ponen la enfermedad que padezco", contó un Florencia Andrade a través de su cuenta de Twitter.

La joven abogada de 34 años, oriunda de Córdoba, relató el mal momento que tuvo que vivir y detalló que los empleados encargados de la renovación de la licencia le consultaron el motivo por el cual tenía el pelo corto. "¿Qué paso con el pelo? fue la pregunta que me hicieron. Les conté que por la quimio se me cayó y ahí me preguntan cuando fue la última, le digo en junio y me dice que no me pueden dar el carnet ya que necesitan un apto médico", relató agregando que nunca pensó que su tuit tendría tanta repercusión.

— Florcita (@florcita_an) August 22, 2022

Los empleados que se encontraban en la dependencia encargada de la emisión de la licencia de conducir le explicaron que, en caso de emitirse el carnet sería por el lapso de dos años debido a que no tienen la certeza de cuál es la condición respecto a las defensas en su organismo. "Le quise mostrar mis análisis que siempre dieron perfectos (nunca baje defensas), y me dice que no. Le cuento que ya estoy con las pastillas preventivas y nada tampoco. Salgo (lloro un ratito ) y le escribo a mi médico, me manda certificado y me dan el ok entonces voy a imprimir", contó la joven.

Al momento de retirar la licencia de conducir la sorpresa fue mayor ya que el mismo había sido impreso incorporando en las observaciones que padecía cáncer de mama. "Les digo que ya no tengo, por qué me ponen eso...y me dicen que el sistema ya lo mandaba así", manifestó.

"Es una discriminación que vulnera el derecho a la intimidad que tienen los pacientes que padecen una enfermedad y podría ampararse también en la Ley 26.485 de violencia hacia la mujer", destacó la abogada.

"Ahora pienso, si no me veían el pelo corto no preguntaban nada y me lo daban sin drama, como se lo dan a todo el mundo... y sin preguntarles nada...sólo si tienen problemas en la visión y haciendo el examen visual", agregó cuestionando el plazo de validez del mismo. "¿Por qué por 2 años?, ¿qué cambiaría en ese tiempo?, finalizó visiblemente afectada por la situación a la que fue sometida.

Florencia fue diagnosticada con cáncer de mama en noviembre del 2021, en diciembre se sometió a una mastectomía y actualmente se encuentra con tratamiento preventivo a través de pastillas que le ayudan a suprimir la actividad hormonal. "Estoy con tratamiento preventivo pero ya no tengo cáncer en el cuerpo. A partir de mi publicación varias personas se comunicaron conmigo contando experiencias similares", destacó.

A partir de la viralización de la publicación que realizó en redes, autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y responsables municipales se contactaron para coordinar una reunión y emitir una nueva licencia de conducir que no contenga en las observaciones la enfermedad que padecía.

"Espero que sirva para que otros no tengan que pasar por lo mismo y para que las autoridades agreguen en las páginas informativas los requisitos necesarios a la hora de sacar la licencia para que no nos tomen por sorpresa", agregó.

Según la abogada Carolina Jacky, la experiencia vivida por la joven cordobesa da cuenta de la vulneración de derechos constitucionales por parte de los empleados del registro de licencias que actuaron de manera incorrecta. "Es una discriminación que vulnera el derecho a la intimidad que tienen los pacientes que padecen una enfermedad y podría ampararse también en la Ley 26.485 de violencia hacia la mujer", destacó la letrada agregando que ninguna persona debe ser etiquetada por un padecimiento que sufre al momento de realizar un trámite de estas características.

Al ser consultados, referentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial explicaron que lo sucedido en Córdoba corresponde a un error en la aplicación de los protocolos con los que cuentan las autoridades y personal médico encargado de la emisión de las licencias de conducir. "De ninguna manera debe aparecer en el ítem de observaciones la enfermedad o trastorno que padece la persona, solamente en el caso del uso de lentes se incorpora ya que la visión es algo fundamental a la hora de conducir, no así el cáncer de mama", destacaron.