El enojo de la gente ante el nuevo aumento de combustibles

YPF anunció que a partir del domingo aumentaría los valores de los combustibles e informó que la decisión se tomó en función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios. El resto de las petroleras se sumó al incremento y este lunes los carteles reflejaron los nuevos valores.

MDZ salió a recorrer varias estaciones de servicio en las cercanías de la capital provincial para conocer la opinión de los mendocinos que, nuevamente, sufren un golpe al bolsillo. Un hombre que se encontraba en la boca de expendio respondió con enojo ante la consulta: “Es un desastre, cada vez estamos peor en este país”.

En tanto, quienes trabajan a diario con vehículos se ven afectados en forma directa. “Trabajo moviéndome todo el día en auto, imaginate tener que echar combustible todos los días y prácticamente te ponen dos o tres aumentos por mes. Te aumenta todo, así no alcanza”, comentó uno de los consultados.

Así luce el cartel con los valores tras el nuevo aumento de YPF en una estación céntrica.@mdzol pic.twitter.com/EaS7jZF6QP — Iván Zirulnik (@IvanZirulnik) August 22, 2022

En relación a la situación inflacionaria del país, varios coincidieron en que el incremento no fue sorpresivo. “La verdad que ya no sorprende. A esta altura, con la situación del país, nada es sorpresivo en cuanto a aumentos”, agregó un automovilista. Otros, además, apuntaron a la brecha significativa que se genera en cuanto a los salarios: “Cada vez cuesta más, es complicado para el bolsillo, ese es otro problema que tenemos”. “Los sueldos están cada vez más bajos y los precios no paran de aumentar”, agregó otro hombre.

“Yo no estoy de acuerdo pero bueno, las cosas aumentan, todo va aumentando. Con respecto a los salarios siempre vamos quedando abajo. Yo soy un jubilado, así que imaginate cómo estoy. Tengo GNC y cargo todas las semanas. Estoy gastando entre $800 y $900 pesos por semana. Yo manejo el auto para uso diario, pero el que trabaja en transporte está perdiendo mucho porque el combustible aumenta y el costo de vida es cada vez más alto”, reflexionó Sergio, un automovilista que se encontraba junto a otras tres personas.

Sergio, un hombre que se encontraba cargando combustibles en una estación cercana al Parque, comentó su opinión ante el nuevo aumento de combustibles.@mdzol pic.twitter.com/d4Yh9LDNLv — Iván Zirulnik (@IvanZirulnik) August 22, 2022

Otro hombre, destacó que tiene que alternar entre utilizar nafta y GNC para movilizarse. “Me manejo con el auto permanente, llevo a los chicos, a mis nietos, permanentemente a la escuela. Le pongo $2000 de nafta, y con eso me manejo, y con el gas, que también le echo $400. Pero cada vez que vengo aumenta, el GNC estaba a $67 el litro y ahora está a $69”, cerró.

Cómo quedaron los precios en Mendoza

Nafta súper

YPF $135,8

Shell $139,6

Axion $138,5

Infinia/V-Power/Quantium

YPF $166

Shell $172,9

Axion $168,5

Diesel

YPF $143

Shell $155,6

Axion $154,3

Infinia/V-Power/Quantium Diesel