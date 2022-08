La mejor asadora de Argentina compartió su secreto para preparar un buen asado

Nataly Suárez Pardo la ganadora del Campeonato Federal del Asado y saltó a la fama. Habló en MDZ radio y le regaló a los oyentes algunos consejos para preparar un buen asado.

“Me siento una rockstar”, expresó Nataly Suárez Pardo oriunda de San Luis, quien se consagró como la nueva embajadora del asado en Argentina y a principios de septiembre viajará a Bélgica a competir en el Mundial del Asado para representar a nuestro país como parte del premio.

La experta compartió los puntos esenciales para hacer un buen asado: “Lo fundamental es que no falten brasas. Es preferible que sobren y no que falten. Lo otro es ir poniendo las carnes según el tiempo de cocción, lo que más tarda se pone primero y después se va agregando el resto, sacando también por parte. Porque por ahí te ponen un vacío, un costillar y una entraña y no llevan el mismo tiempo de cocción”.

Sobre el campeonato, Nataly Suárez Pardo detalló cuál fue el ingrediente que la hizo triunfar: “Me traje a Buenos Aires jarilla e hice una salmuera”. También, remarcó la importancia de los nuevos integrantes en la parrilla. “En la primera etapa de la competencia agregaron vegetales. Utilicé como guarnición verduras y también hicimos provoleta”.

Asimismo, destacó la presencia femenina en el campeonato. “En la competencia éramos solo 4 mujeres de 24 integrantes, en la final quedamos 2. Hay muchos que se preguntan: ¿una mujer haciendo asado? Rompimos con el mito de que el asado es del macho argentino”, concluyó exaltada la mejor asadora de Argentina.