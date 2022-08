Inquilinos atacaron la segmentación y criticaron la Ley de Alquileres

El Movimiento Nacional de Inquilinos elevó un reclamo al secretario de Energía, Darío Martínez, en medio del operativo de segmentación de tarifas. Éstos le indicaron que se tiene que hacer "una discriminación entre las personas que viven en un techo propio de las que no", ya que el Indec en su canasta básica alimentaria no contempla el rubro alquileres.

Según la organización de Inquilinos de Córdoba, el Ejecutivo no contempla en sus cómputos de la canasta básica alimentaria a las familias que deben alquilar para poder vivir bajo un techo. Su titular, Maximiliano Vittar, dijo en MDZ Radio que hicieron un informe en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demostró que "una familia debe tener 140 mil pesos para poder alquilar. Es decir, que más del 45% de sus ingresos, los debe destinar para habitar en un piso”.

Por tal motivo, el representante de los inquilinos sostuvo que "hay una cierta discriminación económica ejercida por el Ejecutivo" hacia las personas que deben alquilar para vivir. ”Teniendo en cuenta la canasta básica que difunde el Indec, esos números no nos representan y no dicen que estamos bajo la línea de pobreza. Porque no está incorporado lo que se paga por alquilar y por eso se necesita de una diferenciación en la segmentación", apuntó.

Ley de Alquileres: ¿qué piensan los inquilinos del proyecto oficialismo y el de Juntos por el Cambio?

Sin novedades sobre cuándo se modificará la Ley de Alquileres en el Congreso, agosto será un mes en el que los inquilinos tendrán que afrontar incrementos que rondan en promedio al 61% a causa del repunte de los precios provocado por los últimos índices inflacionarios. Tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio tienen propuestas para modificar la jurisprudencia. Sin embargo, poseen ciertos ítems que provocan destellos entre estas dos facciones y demora la modificación de la misma.

El presidente de Inquilinos de Córdoba manifestó que la actual legislación "defienden los derechos y garantías de los inquilinos". "Nos permite tener una cierta cantidad de derechos que repercuten cuando debemos negociar con los propietarios el precio del arrendo", dijo el titular.

Además, Vittar criticó la postura de Juntos por el Cambio. "El libre mercado se encargará de regularizar el valor del arriendo habitacional" y comentó la necesidad de establecer un piso para lograr un precio competitivo.

“La oposición establece valores sin topes e incrementos cada tres meses, la medida no beneficiará a las familias. Porque no podríamos negociar con los incrementos interanuales a causa de la inflación”, declaró y agregó: “Lo que estamos planteando es que la libertad de mercado no generará las condiciones necesarias para que se equilibren los precios. Eso no funcionó en la historia de nuestro país y tampoco funciona en el mundo. Tiene que haber un espacio y un índice con un tope, medida que piensa implementar el Frente de Todos”.