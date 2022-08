Polémica por otra ciclovía que se destaca por un particular detalle

El proyecto de ciclovías en Mendoza ha provocado polémicas, críticas y, también, voces a favor. Desde que el plan comenzó a ponerse en marcha en la provincia, se suelen divulgar en las redes sociales imágenes de aquellos proyectos que muestran serios problemas de planificación.

Así se han viralizado los casos en los que postes de luz se disponían en el medio del camino convirtiendo la bicisenda en una verdadera pista de obstáculos.

En esta oportunidad, vecinos se quejaron de la nueva ciclovía que se está construyendo en el departamento de Las Heras. Esta se erige sobre calle Lisandro Moyano, que conecta la Capital de la provincia con Las Heras, y tiene una particularidad que no deja de llamar su atención: la altura.

Esta carcterística es tal que los vecinos han reclamado que esta nueva vía, exclusiva para bicicletas, es demasiado "alta" y se pregunta si quedará así o si, luego, se extenderá al resto de la calzada.

A simple vista se puede observar que la bicisenda se eleva unos 10 centímetros por encima de la calle. "Una especie de cordón han hecho", dijo un conductor que desaprueba la obra.

Desde la Municipalidad de Las Heras informaron que la ciclovía no está terminada y se desconoce con exactitud la fecha de cuándo lo estará.

La ciclovía también se conecta con la calle Dorrego, Las Heras

La ciclovía generó una opinión homogénea en los vecinos. "Es muy peligrosa y alta. Acá pasan los autos muy rápido y si se suben ahí pueden darse vuelta", comentó una vecina que vive en frente de la ciclovía.

Francisco, un joven que vive en la zona comentó que la ciclovía no servirá: "Es un error hacerla porque acá en Las Heras no se puede tener bicicletas porque te roban. No se para qué ha perdido tiempo en hacer esto. Todo el mundo ha tenido una bicicleta, pero la inseguridad nos quita todo".

En todo el Gran Mendoza se está llevando adelante varias obras para intercomunicar, a través de una ciclovía, a los 7 departamentos que lo componen, pero en el apuro de concluir semejante proyecto, las vías dejan mucho que desear.